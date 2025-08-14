Quinta, 14 de Agosto de 2025
Política ALE-RO

Luís do Hospital anuncia primeira campanha de doação de sangue em Tarilândia

Ação inédita da Fhemeron será realizada nos dias 3 e 4 de outubro no distrito.

14/08/2025 14h05
Por: Redação Fonte: ALE-RO
A campanha tem como objetivo facilitar o acesso dos moradores à doação de sangue e ampliar a captação no interior do estado, fortalecendo as ações de saúde (Foto: Governo de RO)
A população de Tarilândia, distrito de Jaru, receberá pela primeira vez uma campanha de doação de sangue promovida pela Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Rondônia (Fhemeron). O deputado estadual Luís do Hospital (MDB) anunciou a iniciativa nesta quinta-feira (14), em suas redes sociais. A ação será realizada nos dias 3 e 4 de outubro.

 

No vídeo de divulgação, o deputado destacou a importância da iniciativa para o distrito e para o município de Jaru. “Atenção, Tarilândia! Temos uma notícia importante para toda a região. Contamos com a participação de vocês nessa campanha inédita de doação de sangue”, afirmou.

 

Em seguida, a presidente da Câmara Municipal de Jaru, Tatiane de Almeida, reforçou o convite: “Você que é morador de Tarilândia, venha participar e se tornar um doador de sangue. Sua contribuição pode salvar vidas.”

 

A presidente da Fhemeron, Gabriele Moreira, também falou sobre a ação: “Contamos com a população de Tarilândia para que sejam os heróis que tantas pessoas estão esperando. Cada doação pode salvar até quatro vidas.”

 

Encerrando o anúncio, Luís do Hospital agradeceu a parceria da Prefeitura Municipal de Jaru, na pessoa do prefeito Jeverson Lima, e da Câmara Municipal, por meio da presidente Tatiane de Almeida, das vereadoras Suhelen Fernanda e Sthella Almeida, e do vereador Marcos Machado (Marcão), além da presidente da Fhemeron, Gabriele Moreira. “Essa é uma ação muito importante, que salva vidas. Contamos com todos vocês nos dias 3 e 4 de outubro”, concluiu.

 

A campanha tem como objetivo facilitar o acesso dos moradores à doação de sangue e ampliar a captação no interior do estado, fortalecendo as ações de saúde pública em Rondônia.

 

Texto: Diana Braga I Jornalista
Foto: Thyago Lorentz | Secom ALE/RO

