Reta final: Dra. Taíssa e governador Marcos Rocha acompanham pavimentação histórica da RO-420 em Jacinópolis

O distrito de Jacinópolis, em Nova Mamoré, está prestes a receber uma das maiores obras de infraestrutura de sua história. Nesta quarta-feira (13), a deputada estadual Dra. Taíssa (Podemos) esteve no local ao lado do governador Marcos Rocha (União Brasil) para acompanhar o andamento da pavimentação asfáltica da RO-420, no perímetro urbano.

O investimento é de R$ 2 milhões destinados por meio de emenda parlamentar da deputada e R$ 5 milhões aportados pelo Governo de Rondônia. A obra, aguardada há anos pela comunidade, vai garantir mais mobilidade, segurança e desenvolvimento econômico para a região.

“Essa é uma conquista fruto do nosso trabalho e compromisso com Jacinópolis. Estamos transformando um sonho antigo em realidade, garantindo mais qualidade de vida para a nossa população. Agradeço ao governador Coronel Marcos Rocha pela parceria e pelo empenho em tornar esse sonho possível, ao Éder, diretor-geral do DER, pela execução dessa obra tão importante, e ao Elias Rezende, chefe da Casa Civil, pelo apoio constante nas demandas da região”, afirmou Dra. Taíssa.

O governador destacou que a intervenção vai além da melhoria viária, representando também um impulso para o comércio local. “Eu vi o sofrimento que era aqui, no período de chuva, inclusive eu vim aqui, estava muito cheio de lama, difícil de transitar. Andei por essa calçada, por essa lateral, e percebi essa necessidade. Foi muito bom ver a deputada Taíssa também querendo investir aqui. Estamos fazendo asfalto em parceria: 5 milhões do Governo do Estado e 2 milhões da deputada Taíssa. Aqui vai virar um centro comercial muito bonito, o que vai incentivar os comerciantes a investirem mais, gerar renda, criar empregos e atrair novas famílias para a região.”

A pavimentação da RO-420 no perímetro urbano de Jacinópolis deve impulsionar o comércio, facilitar o escoamento da produção e proporcionar mais conforto aos moradores. Como reforça a deputada, “é o recurso do povo, voltando para o povo”.

