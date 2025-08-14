Quinta, 14 de Agosto de 2025
Política ALE-RO

Rodovia do Boi recebe 84 km de pavimentação e entra para a história como maior obra viária do Governo de Rondônia

Projeto executivo da obra foi desenvolvido no período em que o deputado estadual Ezequiel Neiva ocupava o cargo de diretor-geral do DER.

14/08/2025 13h40
Por: Redação Fonte: ALE-RO
Ezequiel Neiva valorizou o trabalho do governador, coronel Marcos Rocha, para pavimentação do trecho da rodovia (Foto: Nilson Nascimento)
A primeira etapa da pavimentação da RO-370, conhecida como Rodovia do Boi, foi oficialmente concluída com a entrega de 84 quilômetros asfaltados em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), um material de alta resistência especialmente projetado para suportar o tráfego intenso de veículos pesados, como caminhões e carretas. O trecho pavimentado liga o município de Corumbiara ao Trevo da Pedra, ponto estratégico que garante o acesso às cidades de Parecis e Chupinguaia. A inauguração oficial da obra está marcada para esta sexta-feira (15).

O projeto executivo da obra foi desenvolvido entre 2015 e 2018, período em que o deputado estadual Ezequiel Neiva ocupava o cargo de diretor-geral do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER). Segundo o parlamentar, esse planejamento técnico foi fundamental para que, posteriormente, o Governo de Rondônia pudesse viabilizar a contratação da obra, sob a gestão do governador coronel Marcos Rocha (União Brasil).

 

Ezequiel Neiva aprovou o trabalho realizado pelo Governo de Rondônia (Foto: Nilson Nascimento)

 

“É uma conquista histórica. Quando muitos duvidavam, nós acreditamos. Fizemos o projeto quando estive à frente do DER e, com o apoio do nosso governador, coronel Marcos Rocha, conseguimos realizar essa obra grandiosa, que transforma a logística regional e beneficia diretamente o agronegócio”, destacou Ezequiel Neiva.

Com um investimento superior a R$ 300 milhões, com recursos próprios do Governo de Rondônia, foram executados pelo DER os serviços de limpeza, drenagem, terraplanagem, construção de galerias e duas pontes de concreto sobre os rios Omerê e Cabreúva. Na oportunidade, também foram implantadas passagens de fauna, trechos com terceiras faixas, além de toda a sinalização horizontal e vertical, garantindo segurança viária. 

“Considerada a maior obra de pavimentação da história de Rondônia, a Rodovia do Boi representa um marco para a infraestrutura regional, ampliando a mobilidade de moradores e produtores rurais e potencializando o escoamento da produção de carne, grãos e demais produtos agropecuários”, enfatizou Ezequiel Neiva.

 

Ezequiel Neiva vistoriou a rodovia ao lado do prefeito Leandro Vieira e Wiveslando Neiva (Foto: Nilson Nascimento)

 

Além do trecho principal, a obra contemplou mais 700 metros de pavimentação ligando a RO-370 ao distrito de Vitória da União, ampliando a malha viária pavimentada e facilitando o acesso à localidade.

 

“O novo pavimento reduz custos logísticos, acelera o transporte da produção rural e dá mais segurança aos usuários. É um marco para a economia regional e para todos os rondonienses”, finalizou Ezequiel Neiva.

 

Texto: Alexandre Almeida I Secom ALE/RO
Foto: Nilson Nascimento / Assessoria parlamentar

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
