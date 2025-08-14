Dra. Taíssa destina emenda parlamentar de R$ 430 mil para fortalecer agricultura familiar na região de Buritis

O novo veículo será utilizado para o transporte da produção de cacau (Foto: Luis Gustavo I Assessoria parlamentar)

Mais uma conquista importante para os produtores rurais de Rondônia. No próximo dia 15 de agosto, a deputada estadual Dra. Taíssa (Podemos) realizará a entrega oficial de um caminhão ¾, fruto de uma emenda parlamentar de R$ 430 mil, destinada à Associação dos Produtores Rurais de Cacau de Buritis e Região (ASPRUCABER).

O novo veículo será utilizado para o transporte da produção de cacau, beneficiando diretamente as famílias agricultoras dos municípios de Buritis, Jacinópolis, Nova Mamoré e região. A iniciativa visa fortalecer a cadeia produtiva do cacau e representa um passo fundamental para a valorização da agricultura familiar.

“Nosso mandato tem compromisso com quem produz, com quem faz a economia girar no campo. Esse caminhão vai facilitar o escoamento da produção, dar mais agilidade e segurança para os produtores e garantir melhores condições de trabalho. É o recurso do povo, voltando para o povo”, afirmou a deputada.

A entrega reforça o compromisso da parlamentar com o desenvolvimento sustentável de Rondônia e com o apoio direto às associações que representam o coração da economia rural do estado.

Com essa iniciativa, Dra. Taíssa segue firme ao lado de quem planta, colhe e alimenta nossas cidades construindo, junto ao povo, um futuro mais próspero para todos.

Texto: Geiciany Gonçalves I Assessoria parlamentar

Foto: Luis Gustavo I Assessoria parlamentar