Quinta, 14 de Agosto de 2025
(xx) xxxxx-xxxx
Facebook Twitter Instagram
WhatsApp (xx) xxxxx-xxxx
Últimas notícias
Editorias
Páginas
Fale conosco
35°

Parcialmente nublado

Porto Velho, RO

Dólar com.

R$ 5,42

Euro

R$ 6,31

Peso Arg.

R$ 0,

  • Geral
  • Política
  • Saúde
  • Economia
  • Polícia
  • Cidades
  • Educação
  • Direitos Humanos
  • Capital
  • Câmara dos Deputados
Últimas notícias
PolíticaDeputado Alex Redano solicita escavadeira hidráulica e patrolamento para Linha Verde, no distrito de TriunfoPolíticaLuís do Hospital anuncia primeira campanha de doação de sangue em TarilândiaPolíticaReta final: Dra. Taíssa e governador Marcos Rocha acompanham pavimentação histórica da RO-420 em JacinópolisGeralTerceiro trem da Linha 17-Ouro chega ao Pátio Água EspraiadaAgriculturaParaná inicia colheita de 2,6 milhões de toneladas de trigo, principal cultura de inverno
Política ALE-RO

Dra. Taíssa destina emenda parlamentar de R$ 430 mil para fortalecer agricultura familiar na região de Buritis

Caminhão ¾ será entregue no dia 15 de agosto à ASPRUCABER, beneficiando produtores de cacau de Buritis.

14/08/2025 12h20
Por: Redação Fonte: ALE-RO
O novo veículo será utilizado para o transporte da produção de cacau (Foto: Luis Gustavo I Assessoria parlamentar)
O novo veículo será utilizado para o transporte da produção de cacau (Foto: Luis Gustavo I Assessoria parlamentar)

Mais uma conquista importante para os produtores rurais de Rondônia. No próximo dia 15 de agosto, a deputada estadual Dra. Taíssa (Podemos) realizará a entrega oficial de um caminhão ¾, fruto de uma emenda parlamentar de R$ 430 mil, destinada à Associação dos Produtores Rurais de Cacau de Buritis e Região (ASPRUCABER).

 

O novo veículo será utilizado para o transporte da produção de cacau, beneficiando diretamente as famílias agricultoras dos municípios de Buritis, Jacinópolis, Nova Mamoré e região. A iniciativa visa fortalecer a cadeia produtiva do cacau e representa um passo fundamental para a valorização da agricultura familiar.

 

“Nosso mandato tem compromisso com quem produz, com quem faz a economia girar no campo. Esse caminhão vai facilitar o escoamento da produção, dar mais agilidade e segurança para os produtores e garantir melhores condições de trabalho. É o recurso do povo, voltando para o povo”, afirmou a deputada.

 

A entrega reforça o compromisso da parlamentar com o desenvolvimento sustentável de Rondônia e com o apoio direto às associações que representam o coração da economia rural do estado.

 

Com essa iniciativa, Dra. Taíssa segue firme ao lado de quem planta, colhe e alimenta nossas cidades  construindo, junto ao povo, um futuro mais próspero para todos.

 

Texto: Geiciany Gonçalves I Assessoria parlamentar
Foto: Luis Gustavo I Assessoria parlamentar

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Veja também
ALE-RO Deputado Alex Redano solicita escavadeira hidráulica e patrolamento para Linha Verde, no distrito de Triunfo
ALE-RO Luís do Hospital anuncia primeira campanha de doação de sangue em Tarilândia
ALE-RO Reta final: Dra. Taíssa e governador Marcos Rocha acompanham pavimentação histórica da RO-420 em Jacinópolis
ALE-RO Rodovia do Boi recebe 84 km de pavimentação e entra para a história como maior obra viária do Governo de Rondônia
ALE-RO Assembleia Legislativa de Rondônia anuncia banca organizadora para novo concurso público
ALE-RO Deputado Alan Queiroz solicita manutenção urgente da Estação de Tratamento de Esgoto do Hospital Regional de Extrema
Porto Velho, RO
Atualizado às 13h01
35°
Parcialmente nublado

Mín. 21° Máx. 38°

33° Sensação
5.66 km/h Vento
23% Umidade do ar
0% (0mm) Chance de chuva
Amanhã (15/08)

Mín. 20° Máx. 40°

Tempo limpo
Amanhã (16/08)

Mín. 21° Máx. 40°

Parcialmente nublado
DENGUE
Mais lidas
1
Política - Há 6 dias Motta envia pedido de afastamento de 15 deputados após motim na Câmara Conselho de Ética da Casa terá de votar pedidos
2
Política - Há 6 dias Alero completa 42 anos: leis que moldaram Rondônia em quatro décadas de atuação legislativa
3
Cidades - Há 6 dias Prefeito Léo Moraes assina contrato para o 1º Hospital Municipal Universitário de Porto Velho
4
Cidades - Há 6 dias Feirão de Empregos da Prefeitura de Porto Velho anuncia organização por grupos para garantir segurança e eficiência
5
Política - Há 6 dias Deputada Dra. Taíssa cumpre agenda no distrito de Rio Pardo e reforça compromisso com as comunidades mais distantes
O MELHOR DE PVH
DOE SANGUE
MAUS TRATOS ANIMAIS
Editorias
Links
Páginas
© Copyright 2025 - RONDÔNIA DIGITAL - Todos os direitos reservados
Ele1 - Criar site de notícias