Quinta, 14 de Agosto de 2025
(xx) xxxxx-xxxx
Facebook Twitter Instagram
WhatsApp (xx) xxxxx-xxxx
Últimas notícias
Editorias
Páginas
Fale conosco
35°

Parcialmente nublado

Porto Velho, RO

Dólar com.

R$ 5,42

Euro

R$ 6,31

Peso Arg.

R$ 0,

  • Geral
  • Política
  • Saúde
  • Economia
  • Polícia
  • Cidades
  • Educação
  • Direitos Humanos
  • Capital
  • Câmara dos Deputados
Últimas notícias
PolíticaDeputado Alex Redano solicita escavadeira hidráulica e patrolamento para Linha Verde, no distrito de TriunfoPolíticaLuís do Hospital anuncia primeira campanha de doação de sangue em TarilândiaPolíticaReta final: Dra. Taíssa e governador Marcos Rocha acompanham pavimentação histórica da RO-420 em JacinópolisGeralTerceiro trem da Linha 17-Ouro chega ao Pátio Água EspraiadaAgriculturaParaná inicia colheita de 2,6 milhões de toneladas de trigo, principal cultura de inverno
Política ALE-RO

Assembleia Legislativa de Rondônia anuncia banca organizadora para novo concurso público

Certame prevê a oferta de 200 vagas, além de cadastro reserva.

14/08/2025 12h20
Por: Redação Fonte: ALE-RO
O 1º concurso da Alero foi realizado em 2018 (Foto: Secom ALE/RO)
O 1º concurso da Alero foi realizado em 2018 (Foto: Secom ALE/RO)

A Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero) publicou, no  Diário Oficial  da última quarta-feira (13), a definição da banca organizadora do 2º concurso público da Casa. O certame prevê a oferta de 200 vagas, além de cadastro reserva, para cargos de nível médio e superior.

 

A instituição responsável pelo planejamento, organização e execução do concurso será a Fundação Getúlio Vargas (FGV). “O concurso terá salários de até R$ 24 mil. Vários aqui presentes, em breve, estarão tomando posse como servidores da Assembleia Legislativa”, destacou o presidente da Casa, Alex Redano (Republicanos), durante o evento “Aulão Acelero para o Enem”, realizado na noite de quarta-feira (13), no auditório da Alero.

 

comissão de acompanhament o do 2º concurso foi instituída em 29 de julho de 2025, por meio do Ato 4058/2025. O grupo, formado por cinco servidores efetivos, tem como objetivo acompanhar e fiscalizar a execução contratual, bem como adotar outras providências que se fizerem necessárias. O prazo de funcionamento para os trabalhos dessa comissão é de 180 dias.

 

1º concurso da Alero foi realizado em 2018 , com a oferta de 110 vagas para advogados, consultores, assistentes e analistas legislativos em diversas especialidades. Ao todo, foram convocados 188 aprovados, dos quais 140 tomaram posse.

 

 

Texto: Eliete Marques I Jornalista Secom ALE/RO
Foto: Secom ALE/RO

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Veja também
ALE-RO Deputado Alex Redano solicita escavadeira hidráulica e patrolamento para Linha Verde, no distrito de Triunfo
ALE-RO Luís do Hospital anuncia primeira campanha de doação de sangue em Tarilândia
ALE-RO Reta final: Dra. Taíssa e governador Marcos Rocha acompanham pavimentação histórica da RO-420 em Jacinópolis
ALE-RO Rodovia do Boi recebe 84 km de pavimentação e entra para a história como maior obra viária do Governo de Rondônia
ALE-RO Dra. Taíssa destina emenda parlamentar de R$ 430 mil para fortalecer agricultura familiar na região de Buritis
ALE-RO Deputado Alan Queiroz solicita manutenção urgente da Estação de Tratamento de Esgoto do Hospital Regional de Extrema
Porto Velho, RO
Atualizado às 13h01
35°
Parcialmente nublado

Mín. 21° Máx. 38°

33° Sensação
5.66 km/h Vento
23% Umidade do ar
0% (0mm) Chance de chuva
Amanhã (15/08)

Mín. 20° Máx. 40°

Tempo limpo
Amanhã (16/08)

Mín. 21° Máx. 40°

Parcialmente nublado
DENGUE
Mais lidas
1
Política - Há 6 dias Motta envia pedido de afastamento de 15 deputados após motim na Câmara Conselho de Ética da Casa terá de votar pedidos
2
Política - Há 6 dias Alero completa 42 anos: leis que moldaram Rondônia em quatro décadas de atuação legislativa
3
Cidades - Há 6 dias Prefeito Léo Moraes assina contrato para o 1º Hospital Municipal Universitário de Porto Velho
4
Cidades - Há 6 dias Feirão de Empregos da Prefeitura de Porto Velho anuncia organização por grupos para garantir segurança e eficiência
5
Política - Há 6 dias Deputada Dra. Taíssa cumpre agenda no distrito de Rio Pardo e reforça compromisso com as comunidades mais distantes
O MELHOR DE PVH
DOE SANGUE
MAUS TRATOS ANIMAIS
Editorias
Links
Páginas
© Copyright 2025 - RONDÔNIA DIGITAL - Todos os direitos reservados
Ele1 - Criar site de notícias