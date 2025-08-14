Quinta, 14 de Agosto de 2025
Política ALE-RO

Deputado Alan Queiroz solicita manutenção urgente da Estação de Tratamento de Esgoto do Hospital Regional de Extrema

O parlamentar pede a contratação de empresa especializada para garantir melhores condições de higiene e funcionamento da unidade hospitalar.

14/08/2025 12h05
Por: Redação Fonte: ALE-RO
A Estação de Tratamento de Esgoto é um equipamento essencial para o bom funcionamento do Hospital Regional de Extrema (Foto: Ésio Mendes)
A Estação de Tratamento de Esgoto é um equipamento essencial para o bom funcionamento do Hospital Regional de Extrema (Foto: Ésio Mendes)

Com o compromisso de assegurar condições adequadas de infraestrutura e saúde pública, o deputado estadual Alan Queiroz (Podemos) solicitou ao governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), a necessidade urgente de contratação de empresa especializada para realizar a limpeza e desobstrução dos sistemas de esgoto da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) do Hospital Regional de Extrema (HRE). A medida visa garantir o pleno funcionamento da unidade, evitar riscos sanitários e proporcionar maior segurança tanto para os pacientes quanto para os profissionais da saúde.

 

A Estação de Tratamento de Esgoto é um equipamento essencial para o bom funcionamento do Hospital Regional de Extrema, sendo responsável por garantir o descarte adequado dos resíduos líquidos gerados pela unidade. No entanto, sem a devida manutenção e desobstrução periódica, o sistema pode sofrer sobrecarga e comprometer a segurança sanitária do ambiente hospitalar. A solicitação do deputado reforça a importância de ações preventivas na área da saúde pública, visando preservar a integridade das instalações, evitar contaminações e assegurar um ambiente seguro e salubre para todos que utilizam e trabalham no local.

 

O deputado Alan Queiroz reforçou que a atenção à saúde vai muito além do atendimento médico, envolvendo também a infraestrutura adequada para garantir qualidade nos serviços. “A manutenção e o bom funcionamento da ETE são fundamentais para preservar a saúde dos pacientes e dar segurança aos nossos profissionais. Não podemos permitir que problemas estruturais comprometam o atendimento e a dignidade de quem depende dessa unidade”, concluiu.

 

A iniciativa do parlamentar demonstra sensibilidade às necessidades estruturais do sistema de saúde e reforça seu compromisso com a qualidade dos serviços prestados à população. Investir na manutenção da infraestrutura hospitalar é essencial para garantir a eficiência no atendimento e prevenir problemas que possam comprometer a saúde pública. A expectativa é de que o governo atenda à indicação com celeridade, assegurando o pleno funcionamento do Hospital Regional de Extrema e promovendo melhores condições para pacientes e profissionais da saúde.

 

Texto: Jorge Fernando | Jornalista
Foto: Ésio Mendes

