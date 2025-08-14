Alex Redano indica início das obras de ligação da Estrada do Belmonte com a RO-005 para desafogar trânsito de Porto Velho

Para o presidente da Alero, a ligação viária é mais que uma obra de infraestrutura (Foto: Thyago Lorentz I Secom ALE/RO)

O presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia, deputado Alex Redano (Republicanos), apresentou indicação ao governador do estado, estendida ao Departamento Estadual de Rodagem e Transporte (DER), solicitando o início das obras de ligação da Estrada do Belmonte com a RO-005 (Expresso Porto) – trecho que integra o anel viário de Porto Velho.

Segundo Redano, a obra é estratégica para o escoamento de cargas e insumos do agronegócio, além do transporte de combustíveis para todo o Estado de Rondônia e regiões de Mato Grosso, Amazonas e Acre. O parlamentar destaca que, nos últimos anos, o tráfego de caminhões e carretas de nove eixos cresceu de forma expressiva, provocando sobrecarga no trânsito urbano, principalmente nas avenidas Jorge Teixeira e dos Imigrantes.

“Esse projeto é fundamental para desafogar o tráfego pesado da nossa capital e garantir mais segurança, eficiência e agilidade no transporte de cargas. É um investimento que vai impulsionar o desenvolvimento econômico de Rondônia”, afirmou Redano.

O parlamentar lembra que, desde 2019, a Assembleia Legislativa apoia o projeto, que já conta com o respaldo das empresas portuárias instaladas na Estrada do Belmonte, da maioria dos deputados estaduais e de vereadores de Porto Velho. O processo tramita sob o número SEI 0014.408717/2019-65. Outro ponto relevante é que os proprietários das áreas rurais onde a estrada passará já assinaram termos de doação de 25 metros de largura de suas propriedades, o que, segundo Redano, facilita e reduz os custos para execução da obra.

Para o presidente da Assembleia, a ligação viária é mais que uma obra de infraestrutura: “É uma solução logística que reforça o papel de Rondônia como corredor estratégico para o transporte de cargas em toda a região Norte e Centro-Oeste”.

Texto: Mateus Andrade I Jornalista

Foto: Thyago Lorentz I Secom ALE/RO