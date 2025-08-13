Quinta, 14 de Agosto de 2025
Câmara dos DeputadosCâmara aprova projeto que obriga votação não presencial em eleição de organização esportivaCâmara dos DeputadosEspecialistas e parlamentares defendem contratação de doulas para humanizar partos e combater violência obstétricaCâmara dos DeputadosDeputados analisam projeto que garante votação não presencial em eleição de organização esportiva; acompanheCâmara dos DeputadosCâmara aprova projeto que inclui crime de assédio sexual no Código Penal MilitarPolíticaLula cobra regulamentação de lei sobre economia solidária
ITACI é uma das instituições beneficiadas pelo McDia Feliz 2025

A campanha, que será realizada no dia 23 de agosto, conta com renda revertida para apoiar projetos de São Paulo

13/08/2025 16h11
Por: Redação Fonte: Agência Dino
Divulgação
Divulgação

O McDia Feliz 2025, a maior campanha de mobilização nacional em prol de crianças e adolescentes com câncer do Brasil, já tem data marcada: será no sábado, 23 de agosto. Neste ano, a ação beneficiará 75 projetos de 48 instituições nas cinco regiões brasileiras, todas com atuação na área da oncologia pediátrica. 

Entre as apoiadas está o Instituto de Tratamento do Câncer Infantil (ITACI), localizado em São Paulo (SP), que será diretamente impactado pelos recursos arrecadados com a venda dos sanduíches Big Mac durante a campanha.

Os valores decorrentes das vendas serão revertidos em benefícios para as cerca de 2.400 crianças e adolescentes que trilham a complexa jornada onco-hematológica no hospital. 

“Vamos adquirir equipamentos médicos; melhorar a estrutura física visando garantir segurança, conforto e qualidade técnico-assistencial; e promover o custeio do Espaço da Família Ronald McDonald, um local idealizado para acolher  pais e acompanhantes dos pacientes internados em nossa UTI”, explica Liliane Moraes, Coordenadora da Fundação Criança-ITACI.

Segundo dados do Instituto Nacional de Câncer (INCA), o câncer ainda é a doença que mais mata crianças e adolescentes entre 1 e 19 anos no Brasil, com um novo caso diagnosticado a cada hora. Diante desse cenário, a CEO do Instituto Ronald McDonald, Bianca Provedel, reforça a importância do engajamento coletivo na campanha:

“O McDia Feliz é mais do que uma campanha — é um movimento de solidariedade que mobiliza o país em torno de uma causa urgente e transformadora. É uma chance de falarmos com nossas famílias sobre empatia, de nos unirmos por um propósito e de levarmos esperança para quem enfrenta uma das jornadas mais difíceis da vida. Cada tíquete vendido, cada Big Mac doado, representa mais acesso ao tratamento, mais dignidade e mais chances de cura para milhares de crianças e adolescentes”, destaca Bianca. 

O McDia Feliz, que chega neste ano em sua 37ª edição, faz parte da estratégia de atuação ESG da Arcos Dorados, Receita do Futuro. 


Sobre o McDia Feliz

O McDia Feliz é o principal evento beneficente do McDonald's e, atualmente, é uma das maiores mobilizações em prol de crianças e adolescentes no Brasil. A campanha é realizada no país desde 1988, gerando recursos para as instituições apoiadas pelo Instituto Ronald McDonald, que atuam para proporcionar mais saúde e qualidade de vida a crianças e adolescentes com câncer. Em 2018, o projeto ampliou seu impacto para beneficiar outra causa de grande importância para o país, a Educação. Desde sua primeira edição, mais de R$ 425 milhões já foram arrecadados pelo McDia Feliz.

Sobre o Instituto de Tratamento do Câncer Infantil (ITACI)

Construído a partir de uma parceria entre a Fundação Criança, Ação Solidária Contra o Câncer Infantil (ASCCI) e a Fundação Oncocentro de São Paulo, o ITACI é um hospital público que iniciou suas atividades em 2002, e é ligado ao Instituto do Câncer do Estado de São Paulo (Icesp), unidade que integra o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP).

Oferece tratamento para crianças e adolescentes, diagnosticados com câncer e outras doenças hematológicas ou raras, de 0 a 18 anos. Atuante na área de oncologia pediátrica no Brasil, realizou, em 2024, cerca de 12 mil consultas médicas ambulatoriais, mais de 5 mil consultas multiprofissionais, em torno de 5.800 mil sessões de quimioterapia e 526 internações. Entre as especialidades atendidas: leucemias, linfomas, neuroblastomas, sarcomas das partes moles, retinoblastomas, doenças hematológicas não oncológicas e tumores sólidos (do sistema nervoso central, ósseos, das células germinativas, renais e hepáticos).

Sobre o Instituto Ronald McDonald

Organização sem fins lucrativos, o Instituto Ronald McDonald há mais de 26 anos atua para promover a saúde e bem-estar de crianças e adolescentes, aumentando as chances de cura do câncer infantojuvenil. Para atingir esse objetivo, o Instituto trabalha promovendo programas ligados à capacitação de profissionais e estudantes de saúde ao diagnóstico precoce, estruturação de hospitais especializados, a hospedagem para famílias que residem longe dos hospitais, e projetos que visem a disseminação de conhecimento sobre a causa. A ONG faz parte do sistema beneficente global Ronald McDonald House Charities (RMHC), presente em mais de 60 países, coordenando os programas globais: Casa Ronald McDonald, voltado para a hospedagem, transporte e alimentação dos pacientes; e o Programa Espaço da Família Ronald McDonald, que torna menos desgastante o dia a dia das famílias durante o tratamento. No Brasil, há ainda outros dois programas locais: Atenção Integral e Diagnóstico Precoce, com ações específicas de combate ao câncer infantojuvenil. O Instituto conta com o apoio de diversas empresas e pessoas físicas para desenvolver e manter seus programas. Saiba mais sobre os programas e as instituições beneficiadas em www.institutoronald.org.br.



