Festival Halleluya, em Fortaleza, entra para o calendário turístico oficial do Brasil

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, sancionou a lei que incluino calendário turístico oficial do Brasil o Festival Halleluya, em Fortaleza.Publicada noDiário Oficial da União (DOU)desta quinta-feira (12), a Lei 15.148, de 2025, visa consolidar o evento como um patrimônio cultural e turístico do país.

A norma tem origem no PL 2.121/2022 , apresentado na Câmara pelo deputado Danilo Forte (União-CE). Para o parlamentar, a medida reforça o papel do festival como um exemplo de solidariedade e fé.

Realizado desde 1997 pela Comunidade Católica Shalom, o Festival Halleluya é considerado um dos maiores eventos de música cristã do país. A programação, que ocorre anualmente no mês de julho, inclui apresentações, atividades culturais, esportivas e ações sociais. O evento atrai milhares de pessoas de diferentes regiões do Brasil, gerando impacto positivo em diversos setores da sociedade.

No Senado, o projeto foi aprovado em maio na Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo (CDR), sob relatoria do senador Eduardo Girão (Novo-CE). Em seu parecer, Girão destacou a capacidade do festival de mobilizar um grande público e impulsionar a economia local, beneficiando setores como hotelaria, alimentação, comércio e serviços.

O senador também ressaltou o caráter social do evento, que promove campanhas de doação de sangue, arrecadação de alimentos e acolhimento a grupos em situação de vulnerabilidade.

"A inclusão do Festival Halleluya no calendário turístico oficial do Brasil representa o reconhecimento da relevância desse evento para a cultura, a economia e o turismo do município de Fortaleza e do estado do Ceará”, ressalta.

Camily Oliveira, sob supervisão de Patrícia Oliveira.