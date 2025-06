Mecias de Jesus pede mais controle de fronteira

Em discurso no Plenário nesta quarta-feira (11), o senador Mecias de Jesus (Republicanos-RR) pediu mais controle nas fronteiras do país. Ele disse que já encaminhou um requerimento ao ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, cobrando informações sobre as medidas de segurança nas regiões de fronteira, principalmente entre Roraima e Venezuela.

Mecias convidou os colegas senadores para visitarem Boa Vista e conhecer a situação difícil de venezuelanos que chegam ao Brasil por Roraima. Segundo o senador, os venezuelanos são vítimas fáceis para serem cooptadas pelo crime. Ele citou como exemplo uma operação em que a Polícia Federal desmantelou grupos que fraudavam o benefício de prestação continuada (BPC) com a utilização de migrantes venezuelanos. O senador também disse que sempre vai pautar seu mandato pela defesa dos roraimenses.

Para o senador, causa estranheza o grande aumento do número de estrangeiros dentro do programa Bolsa Família. Ele disse que os dados revelam um aumento de 540% nos últimos cinco anos de estrangeiros beneficiados com o programa. São mais de 170 mil estrangeiros, sendo a metade de venezuelanos. Ele reconheceu que a fome “não tem cor ou nacionalidade, mas tem urgência”. O senador também apontou a importância de combater a xenofobia.

— Porém, a solidariedade não pode servir como justificativa para o surgimento de organizações criminosas especialistas em corrupção — ponderou o senador.