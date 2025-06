Senado aprova Daniella Ortega Menezes para chefiar embaixada na Malásia

Diplomata vai chefiar missão brasileira no país cumulativamente com Brunei - Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado

O Plenário do Senado aprovou a indicação de Daniella Ortega de Paiva Menezes para o cargo de embaixadora do Brasil na Malásia e, cumulativamente, em Brunei. A nomeação será efetivada pela Presidência da República, autora da indicação ( MSF 17/2025 ). Foram 43 votos favoráveis e uma abstenção. A relatora foi a senadora Tereza Cristina (PP-MS).

Ministra de primeira classe da carreira de diplomata, Daniella é bacharel em direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) e mestre em direito internacional público pela London School of Economics and Political Science. Ela ingressou no Itamaraty em 1996 e alcançou o posto de ministra de primeira classe em 2023. Como diplomata, acumula passagens por diversos países, como Portugal, Inglaterra, Japão, Singapura e Alemanha.

Sabatina

Em sua sabatina na Comissão de Relações Exteriores (CRE), Daniella afirmou que as relações bilaterais com a Malásia estão em evolução, especialmente após 2022, com a chegada de Anwar Ibrahim ao poder (ele é o atual primeiro-ministro do país).

— Por diversas vezes ele expressou interesse genuíno pelo Brasil e tem reiterado que o relacionamento entre os dois países é exemplo do potencial de relações entre países do Sul Global, o que permite iniciativas concretas de cooperação a partir de uma perspectiva mais horizontal e colaborativa — declarou na ocasião.

Comércio

O comércio entre Brasil e Malásia superou US$ 5,8 bilhões (aproximadamente R$ 32 bilhões) em 2024, com superávit de US$ 2,7 bilhões (quase R$ 15 bilhões) para o Brasil. A pauta de exportações brasileiras é basicamente de minério de ferro, óleo bruto de petróleo, milho e açúcar. A Malásia, por sua vez, vende ao Brasil circuitos integrados, acessórios de borracha e partes e acessórios de máquinas para processamento de dados.

A diplomata prometeu em sua sabatina atuar na Malásia dando continuidade ao fortalecimento do comércio e do investimento entre as nações e ao melhoramento das relações bilaterais e às agendas ambiental, de transição energética, e de ciência, tecnologia e inovação.

— Brasil e Malásia, como países em desenvolvimento megadiversos, situados em áreas tropicais, possuem interesses semelhantes e convergentes e uma política externa coincidente em temas ambientais e preservação do meio ambiente, o que resulta em posições similares nos foros internacionais especializados — disse Daniella na sabatina.