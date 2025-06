Senado confirma Maria Elisa Teófilo de Luna para a embaixada em Granada

Indicada já é embaixadora do Brasil em Trinidad e Tobago e vai acumular os postos - Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado

O Plenário do Senado aprovou, nesta quarta-feira (11), a indicação de Maria Elisa Teófilo de Luna como chefe da embaixada do Brasil em Granada, acumulando com o cargo de embaixadora que já exerce na República de Trinidad e Tobago ( MSF 18/2025 ). Ele teve 40 votos a favor e uma abstenção.

Na Comissão de Relações Exteriores (CRE), o nome dela havia sido aprovado com parecer do senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS). O parlamentar destacou a importância da presença diplomática brasileira no Caribe.

Com relações diplomáticas com o Brasil desde 1976, Granada é uma pequena nação insular do Caribe. Sua economia é baseada nos setores de serviços e turismo, e se mantém politicamente estável.

Maria Elisa, ministra de primeira classe desde 2012, formou-se em direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Ela acumula passagens por Abu-Dhabi, Havana, Milão, Assunção, Lisboa, Bruxelas, Dacar, Montreal e Acra — onde exerceu o cargo de embaixadora entre 2017 e 2022.