Senado aprova Vivian Sanmartin para chefiar embaixada brasileira no Camboja

O Plenário do Senado aprovou a indicação da diplomata Vivian Loss Sanmartin para chefiar a embaixada brasileira no Reino do Camboja. A indicação ( MSF 19/2025 ), relatada pelo senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS), foi aprovada com 43 votos a favor, um contrário e uma abstenção. A nomeação será efetivada pelo Poder Executivo.

A diplomata será a primeira embaixadora brasileira no Camboja. Antes, a representação no país ficava a cargo da embaixada brasileira na Tailândia. Vivian Sanmartin ingressou na diplomacia em 1994 e é a atual embaixadora brasileira na Namíbia (desde 2022) e também já chefiou a embaixada em Camarões (2018-2022). Antes disso, teve atuação nas representações brasileiras na Rússia, no Paraguai, na Argentina e na Áustria.

Durante sua sabatina na Comissão de Relações Exteriores (CRE), em maio , a diplomata explicou que o Reino do Camboja conquistou independência da França em 1953, passou por guerra civil a partir do final dos anos 1960 e, entre 1975 e 1979, “foi palco do regime de terror protagonizado pelo grupo comunista de inspiração maoista Khmer Vermelho”. Desde 1993 está no poder o Partido do Povo Cambojano. Atualmente, o chefe do governo é Hun Manet, que sucedeu ao pai, Hun Sen, primeiro-ministro por 38 anos.

Comércio

A diplomata disse ainda que a Embaixada Brasileira na capital Phnom Penh foi anunciada em 2023. No ano seguinte foi aberta a embaixada do Camboja em Brasília, a primeira na América do Sul. O fluxo comercial total atingiu US$ 125 milhões em 2024.

— Em minha gestão, uma das prioridades será estabelecer contatos com os principais representantes do meio empresarial cambojano, das câmaras de comércio locais, de forma a poder identificar oportunidades para aumento e diversificação da nossa pauta de exportações para o Camboja — afirmou Sanmartin.

Brasileiros residentes

Ela informou que, atualmente, cerca de 20 brasileiros vivem no Camboja. A embaixada terá que acompanhar a questão de brasileiros que têm sido vítimas de tráfico humano e condições de trabalho aviltantes no país. Nove brasileiros vítimas desse esquema, contratados para trabalhar em centros de crime cibernético, foram repatriados entre 2022 e 2023, lembrou a diplomata.

— A existência de uma embaixada residente facilitará a prestação de assistência consular a eventuais novas vítimas desse esquema — disse a diplomata na sabatina.

Ela também prometeu estreitar as relações culturais, divulgando o Brasil e a cultura brasileira, e disse que vai organizar uma mostra de cinema brasileiro no Camboja.