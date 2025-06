Sessão homenageará 20 anos da União das Cooperativas da Agricultura Familiar

O Senado vai promover uma sessão especial para homenagear os 20 anos de fundação da União Nacional das Cooperativas da Agricultura Familiar e Economia Solidária (Unicafes) e celebrar o Ano Internacional das Cooperativas. O requerimento para a homenagem (RQS 381/2025 ), apresentado pela senadora Teresa Leitão (PT-PE), foi aprovado no Plenário nesta quarta-feira (11). A data da sessão ainda será agendada pela Secretaria-Geral da Mesa (SGM).

Em seu requerimento, Teresa Leitão registra que a sessão especial promoverá um debate qualificado sobre os desafios e as perspectivas do cooperativismo no Brasil, incluindo seu potencial nos diversos setores da economia, como crédito, saúde, infraestrutura, reciclagem e educação. A ONU declarou 2025 como o Ano Internacional das Cooperativas.

A senadora também define a Unicafes como uma importante instituição que representa e fortalece a agricultura familiar cooperativada no país. De acordo com a senadora, a Unicafes tem atuado no fortalecimento das cooperativas da agricultura familiar e da economia solidária em nível nacional, promovendo o desenvolvimento socioeconômico e ambientalmente sustentável de seus associados.