Parlasul: Chinaglia é o novo presidente da comissão; Humberto será vice da Mesa

O deputado federal Arlindo Chinaglia foi eleito presidente da comissão da representação brasileira no Parlasul - Foto: Geraldo Magela/Agência Senado

Após uma série de impasses e adiamentos, a comissão da representação brasileira no Parlamento do Mercosul (Parlasul) elegeu seu novo presidente: o deputado federal Arlindo Chinaglia (PT-SP), que recebeu 14 votos.

Já o cargo de vice-presidente da Mesa Diretora do Parlasul (que é reservado a um brasileiro) deve ficar com o senador Humberto Costa (PT-PE).

Controvérsia

A eleição para os dois cargos deveria ter ocorrido em fevereiro, juntamente com a escolha dos presidentes da Câmara e do Senado. No entanto, poucos meses antes, em dezembro, Humberto Costa e o deputado federal Celso Russomanno (Republicanos-SP) apresentaram uma questão de ordem sobre a alternância desses cargos entre senadores e deputados .

Ambos queriam que a lógica da alternância fosse garantida: o cargo de presidente da comissão, que era ocupado por Nelsinho Trad (um senador), deveria passar para um deputado federal; já o cargo de vice-presidente da Mesa Diretora, que era ocupado por Arlindo Chinaglia (um deputado), deveria passar para um senador.

Chinaglia questionava a alternância. Ele havia sido escolhido vice-presidente da Mesa Diretora em 2023 e no final do ano passado foi eleito presidente desse colegiado. Sua intenção era permanecer no cargo.

Celso Russomanno, por sua vez, alegava que ele e Chinaglia haviam feito um acordo (que não estava sendo cumprido) pelo qual Russomanno assumiria a presidência da comissão da representação neste ano.

Em abril, o presidente do Senado e do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, respondeu à questão de ordem e decidiu que prevaleceria a lógica da alternância. Dessa forma, Humberto Costa se tornou o novo vice-presidente da Mesa Diretora, enquanto Chinaglia foi eleito o novo presidente da comissão (após derrotar Celso Russomanno por 14 votos a 9).

Preocupação

Como Arlindo Chinaglia — agora presidente da comissão de representação brasileira — tinha sido eleito no final de 2024 para presidir a Mesa Diretora até o final deste ano, Humberto Costa manifestou a preocupação de que o deputado siga exercendo os dois cargos.

— Quando o senhor vai comunicar ao Parlasul que o Brasil tem um novo presidente [da comissão de representação]? Eu fico muito preocupado porque existe uma coisa muito importante aqui no Parlamento que é a questão da palavra, ainda mais uma palavra dada em público e registrada em ata — questionouHumberto.

Como resposta, Chinaglia disse que irá refletir sobre o assunto.