O Dia dos Namorados deve movimentar R$ 324,8 milhões na economia do Rio de Janeiro, segundo uma pesquisa do Instituto Fecomércio de Pesquisas e Análises (IFec RJ), com 944 consumidores da região metropolitana da capital fluminense. As entrevistas foram realizadas na última semana de maio, entre os dias 22 e 29.

De acordo com o IFec RJ, o gasto médio com a compra de presentes será de R$ 190,80 . A movimentação financeira na economia é estimada em R$ 324,8 milhões.

Em 2024, o gasto médio foi mais baixo, no valor de R$ 166, e a movimentação financeira total da data comemorativa foi de R$ 273,7 milhões.

O estudo mostra que 46,5% dos entrevistados pretendem dar presente no Dia dos Namorados , enquanto 48,9% não pretendem comprar nada. De acordo com a sondagem, 4,6% dos entrevistados ainda não definiram se vão presentear na data.

No ano passado, 51% pretendiam presentear alguém, contra 44,8% que não presenteariam ninguém.

Entre os que vão dar presentes neste ano, as roupas são as preferidas de 32,4% dos entrevistados , seguidas de perfumes ou cosméticos (22,9%) e calçados, bolsas e acessórios (14,6%).

A pesquisa mostrou que a maioria dos consumidores entrevistados (70,5%) disse que pretende fazer compras em lojas físicas. Já 20,7% afirmaram que vão comprar em lojas virtuais/online, enquanto 6,6% disseram que farão as compras em lojas físicas e virtuais.