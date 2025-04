Programas do Governo do Estado impulsionam sustentabilidade e economia no campo com energia solar

Foto: Divulgação / SAR

É com a força do sol que muitas propriedades catarinenses garantem mais autonomia e sustentabilidade, por meio da geração de energia elétrica fotovoltaica. Em 2023 e 2024, a Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária (SAR) apoiou 7.984 contratos de agricultores nos programas Financia Agro SC e Pronampe Agro SC, para a instalação de placas solares, totalizando mais de R$ 10,6 milhões. “Hoje eu tenho minha própria energia, com muita economia. Pagava em torno de R$ 500,00, agora eu pago a taxa de R$ 80,00, dependendo do consumo”, afirma a produtora de Tijucas, Eiracina Vicentini.

O sistema fotovoltaico aproveita um recurso natural abundante – a energia solar – e a converte em eletricidade por meio de placas fotovoltaicas. Essas placas captam a radiação solar e a transformam em corrente elétrica, que é então direcionada para alimentar equipamentos e demais necessidades da propriedade. É uma tecnologia sustentável, com baixo impacto ambiental, reduzindo a dependência de fontes convencionais de energia.

No Financia Agro SC, as linhas de financiamento de placas solares não têm juros, podendo atingir 30% de desconto nas parcelas pagas em dia, dependendo da atividade relacionada. O prazo de pagamento é de até cinco anos, com limite de financiamento de R$ 50 mil. O programa beneficia produtores que se enquadram no Pronaf.

No Pronampe Agro SC a subvenção de juros varia 3 a 5% por ano, dependendo da linha acessada. O limite de enquadramento é de R$ 100 mil por família, com prazo de pagamento de até oito anos. É destinado à agricultores enquadráveis no Pronaf ou no Pronamp.

“Esses recursos têm possibilitado a modernização do setor agropecuário, reduzindo custos com energia elétrica, promovendo a sustentabilidade da produção e aumentando a autonomia energética dos produtores rurais. Nós queremos incentivar mais pessoas a produzir a sua própria energia. Essa é uma das orientações do governador Jorginho Mello para que os produtores tenham mais rentabilidade e inovação na produção”, afirma o secretário de Estado da Agricultura e Pecuária, Carlos Chiodini.

Economia e rentabilidade

Foto: Reprodução/Secom SC

Na propriedade do Martinho Vicentini e da esposa Eiracina, do município de Tijucas, a geração de energia por meio de placas solares começou há cerca de seis meses. Eles acessaram o financiamento de R$ 15,2 mil por meio do Programa Financia Agro SC, com prazo de cinco anos para o pagamento, sem juros. A principal atividade da propriedade é a produção de tangerina, também têm bovinos e plantação de eucalipto. Eles já contabilizam os benefícios dessa escolha. “Principal benefício é a economia, não ficamos dependentes das oscilações de preço da energia e estamos produzindo energia limpa”, enfatiza Eiracina.

Informações à imprensa:

Andréia Cristina Oliveira

Assessora de Comunicação

Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária

[email protected]

Fone: (48) 3664-4393 (49) 99938 6966