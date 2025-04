Cooperativa recebe do Estado veículos para fortalecer entrega de alimentos escolares

O Governo do Estado, por meio do Coopera Paraná , programa da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento (Seab), entregou nesta quarta-feira (16) dois veículos, adquiridos através do Termo de Fomento nº 39/2024, para armazenamento, conservação e transporte da produção para a Cooperativa da Agricultura Familiar de Foz do Iguaçu (Coaffoz).

O caminhão com furgão de câmara fria, com capacidade de no mínimo 5,5 toneladas, e a van, com capacidade de pelo menos 1,5 tonelada, vão resolver o problema de preservação dos alimentos durante o transporte e melhorar o processo de logística da cooperativa.

O investimento de R$ 731,5 mil do Estado vai alavancar o projeto “Coaffoz – Sustentabilidade na Logística de Alimentos do Campo à Escola”, previsto para ajudar aproximadamente 70 mil alunos de escolas dos municípios de Foz do Iguaçu e Santa Terezinha do Itaipu com o processo de comercialização de alimentos pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e Compra Direta, com auxílio da Seab.

Izabel Quaresma de Morais, presidente da Coaffoz, destacou como o investimento vai melhorar a qualidade das atividades da cooperativa. “O caminhão refrigerado mantém o produto com qualidade do começo ao fim. A última escola recebe com a mesma qualidade da primeira e a van vem aí para encurtar a logística”.

A presidente também afirmou que o investimento do Estado vai diminuir os custos da cooperativa e aumentar o corpo de funcionários. “Não tínhamos nenhum veículo, agora a gente tirou da terceirizada e nós mesmos fazemos as entregas. Então tivemos redução de custo e aumento da equipe de funcionários com treinamento. Esse projeto veio para melhorar demais a cooperativa” disse.

A matriz da Coaffoz é no município de Foz do Iguaçu, mas conta com cerca de 210 agricultores, em maior parte da agricultura familiar, de 11 municípios da região. A cooperativa teve uma grande evolução desde sua criação em 2021, quando registrou faturamento de R$ 701,8 mil, que aumentou para R$ 3,9 milhões no ano seguinte. Com os novos equipamentos, a perspectiva é de crescimento contínuo.

COOPERA PARANÁ – O Programa de Apoio ao Cooperativismo da Agricultura Familiar (Coopera Paraná) atendeu 117 cooperativas nos últimos anos, beneficiando aproximadamente 30 mil agricultores familiares. Os investimentos alcançaram mais de 92 milhões. É uma política governamental com objetivo de fortalecer as cooperativas e associações por meio de ações integradas entre setores público e privado.

Segundo Jefferson Meister, coordenador técnico do Coopera Paraná, o foco do programa é fomentar o negócio dos agricultores familiares por meio das cooperativas.

“O Coopera Paraná nasceu com o intuito de fortalecer as cooperativas existentes no Estado, cujo principal sócio é o agricultor familiar. Nesse sentido, o Estado tem trazido nos últimos seis, sete anos processos de fomento a esse cooperativismo, principalmente investindo em projetos sócioprodutivos que visem melhorar a eficiência operacional dessas cooperativas, promovendo condições para que elas tenham sustentabilidade nos seus negócios” afirmou.