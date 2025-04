Boletim Agropecuário de abril: produtividade do milho em Santa Catarina é a maior da história

Área plantada, produtividade média e quantidade de milho produzida na safra 2024/2025 em SC – Foto: Julio Cavalheiro / Arquivo / SECOM

A safra de milho verão 2024/25 em Santa Catarina está se consolidando como uma das mais produtivas da história. Mesmo com uma redução superior a 13% na área plantada, o estado registrou aumento de mais de 23% na produção em relação à safra anterior. O destaque é a produtividade, que teve um salto expressivo de mais de 40%, alcançando 9.717 kg por hectare — a maior já registrada no estado. Os dados constam no Boletim Agropecuário do mês de abril , que está disponível no site do Observatório Agro Catarinense e do Infoagro .

Segundo Haroldo Tavares Elias, analista de Socioeconomia e Desenvolvimento Rural da Epagri/Cepa, os bons resultados são fruto da intensificação do uso de tecnologias no campo, do manejo qualificado e da menor incidência da cigarrinha-do-milho durante o ciclo da cultura. “O clima também foi determinante, principalmente a boa distribuição das chuvas e as temperaturas mais amenas à noite, que favorecem a fisiologia da planta”, explica.

Preço do milho sobe 2,74% e atinge R$ 71,15 por saca em SC

No mercado, os preços do milho registraram forte alta no primeiro trimestre de 2025. Em março, a cotação média estadual subiu 2,74% em relação a fevereiro, atingindo R$ 71,15 por saca — o maior valor dos últimos dois anos. Entretanto, no início de abril, os preços começaram a recuar, com a melhoria das condições climáticas favorecendo o desenvolvimento da segunda safra no país.

Ainda assim, a combinação de bons preços e alta produtividade pode incentivar os produtores a retomarem parte da área de milho perdida nos últimos anos, quando a cultura vinha perdendo espaço principalmente para a soja. “Se os preços se mantiverem em patamares atrativos, há possibilidade de reversão dessa tendência de queda na área cultivada com milho”, avalia Haroldo.

Com esse resultado, Santa Catarina e Paraná se destacam nacionalmente com produtividades próximas a 10 toneladas por hectare, equiparando-se aos níveis dos Estados Unidos, referência mundial na cultura. O cenário continua sendo influenciado por estoques internos baixos, incertezas sobre a segunda safra e instabilidades no mercado internacional, fatores que devem manter a volatilidade nos preços ao longo dos próximos meses.

O Boletim Agropecuário é uma publicação mensal do Centro de Socioeconomia e Planejamento Agrícola (Epagri/Cepa) que reúne informações conjunturais das safras e dos mercados dos principais produtos agropecuários do Estado (confira a íntegra do boletim de abril aqui). A seguir, outros destaques do Boletim Agropecuário:

Soja

Na safra atual os levantamentos realizados pela Epagri/Cepa apontam para um aumento de 2,2% da área plantada, alcançando 769,5 mil hectares na primeira safra. A produtividade média esperada deverá ter um incremento de 15,8%, chegando a 3.993kg/ha. As produtividades surpreenderam positivamente durante o Giro da Safra da soja realizado no planalto norte em março de 2025. Na região de Canoinhas e Mafra foram registradas produtividades superiores a 5 toneladas por hectares. Com isso, espera-se um aumento de 18,35% na produção e no volume colhido de aproximadamente 3,07 milhões de toneladas de soja 1ª safra (Tabela 1). As chuvas irregulares em janeiro e início de fevereiro de 2025 afetaram as lavouras em algumas regiões, mesmo assim, a produtividade é considerada a maior registrada na série histórica em que a Epagri/Cepa acompanha.

Em relação ao mercado, os preços da soja ao produtor apresentaram desde novembro de 2024 sucessivas quedas, em março de 2025 estabiliza em R$124,00/sc de 60kg. No início de abril indica a continuidade da redução dos preços nos primeiros 10 dias. A confirmação da boa produção no Brasil na atual safra é um dos fatores relevantes na formação dos preços no início do ano. A disputa tarifária entre EUA e China poderão favorecer os preços no Brasil.

Arroz

Os preços do arroz em Santa Catarina continuaram a cair em março de 2025, seguindo a tendência do último trimestre de 2024, registrando uma queda de 25% em termos reais em comparação com o ano anterior. A retração se deve principalmente ao bom desempenho da safra, que apresenta aumento na produção e produtividade, impulsionado por boas condições climáticas e investimentos em tecnologia. A safra atual viu um aumento na produção e produtividade, com uma produtividade recorde estimada em 8,73 toneladas por hectare, um aumento de 9,85% em relação à safra anterior. No que diz respeito ao comércio exterior, as exportações de arroz de Santa Catarina foram 18% menores no primeiro trimestre de 2025 em comparação com o ano anterior. As importações também caíram 60,17% no mesmo período.

Feijão

No mercado catarinense no mês de março, as cotações do feijão-carioca fecharam em alta em função da redução da oferta de produto de boa qualidade, aqueles produtores que conseguiram segurar sua produção, o atual cenário é bastante favorável à comercialização. Enquanto isso, os preços do feijão-preto seguem pressionados em função da elevada oferta de produto proveniente da primeira safra e pelo início da colheita da segunda safra no estado. O preço médio mensal recebido pelos produtores catarinenses de feijão-carioca teve variação positiva de 18,8%, fechando o mês em R$ 162,13/sc 60kg. Para o feijão-preto, houve redução de 0,18%, fechando o mês em R$ 169,01/sc 60kg . Na comparação com fevereiro de 2024, o preço médio da saca de feijão-preto está 50,0% mais baixo. Para o feijão-carioca, registra-se uma redução de 34,3% na variação anual.

A safra catarinense de feijão primeira safra está tecnicamente encerrada, com mais de 99% da área plantada colhidos. Em comparação com a safra passada, área plantada cresceu 25,8%, enquanto na produtividade média aumentou 18,3%. Com isso, é esperado um aumento de 48,8% na produção, representando um volume colhido de 71 mil toneladas de feijão primeira safra. Para o feijão segunda safra, março foi marcado por um período de estiagem. Cerca de 36% da área plantada está em fase de floração e 56% em fase de desenvolvimento vegetativo. A falta de chuvas preocupa técnicos e produtores, deveremos ter redução na produtividade média. Com certa de apenas 1% da área plantada colhidos, nossas estimativas apontam uma redução de 6,3% na área plantada e 3,9% na produtividade média. Com isso, deveremos ter uma redução de 9,9% na produção, com uma expectativa de colheita de 58 mil toneladas de feijão segunda safra.

Maçã

Na Ceasa/SC, entre fevereiro e março de 2025, houve valorização de 1,1% no preço médio das maçãs, mas com desvalorização de 10,4% em relação a março do ano anterior. A maçã Gala contribuiu com desvalorização de 4,2% nas cotações, entre fevereiro e março, e desvalorização de 17,9% em comparação a março de 2025. A maçã Fuji participou com valorização de 6,0% entre fevereiro e março, mas com desvalorização de 2,9% em relação a março do ano passado.

Na Ceagesp, o preço da maçã de origem catarinense apresentou desvalorização de 3,1%, entre fevereiro e março deste ano, com menor oferta. As cotações da maçã catarinense estão valorizadas 2,2% em relação a março do ano anterior. Os preços da maçãs importadas, entre fevereiro e março, estão desvalorizados 3,0%, e seguem 6,1% acima dos valores da cotação da fruta catarinense na Ceagesp, devido ao baixo estoque da fruta nacional. Na Ceasaminas, houve desvalorização de 9,9% nas cotações da fruta catarinense em relação a março do ano anterior e de 3,2% nas cotações entre fevereiro e março de 2025. Na região de Fraiburgo/SC, entre fevereiro e março de 2025, as cotações ao produtor da maçã Gala desvalorizaram 9,8% e as da maçã Fuji 11,0% em relação ao mês anterior. Entre março e abril a tendência é de desvalorização nas cotações da maçã Fuji de 2,7% e da Gala de 1,5%. Com a colheita da maçã Fuji houve aumento na oferta regional da fruta. Na região de São Joaquim/SC, entre fevereiro e março de 2025, as cotações ao produtor da maçã Fuji desvalorizou 14,6% e a da maçã Gala valorizou 10,3%. Entre março e abril a tendência é a manutenção na desvalorização nas cotações da maçã Fuji de 2,5% e valorização da maçã Gala de 1,4%. Com o aumento na colheita da maçã Fuji a Gala com menor oferta se valorizou na região. A expectativa da safra 2024/25, em relação à anterior, é de recuperação de 28,8% na produção estadual. Para a maçã Fuji, com 59,8% da produção estimada, é prevista recuperação de 49,7% em relação à safra anterior. Na maçã Gala, com 38,4% da produção estimada, há expectativa de recuperação de 7,0% em comparação ao ciclo 2023/24. Nas maçãs precoces, com 1,8% da produção estimada, é previsto aumento de 2,7% em relação à safra anterior.

Alho

O preço ao produtor catarinense no mês de março foi de R$16,62/kg, pequena redução em relação aos últimos meses. Abril iniciou com redução das cotações em 3,73% em relação ao preço médio do mês de março, R$16,00/kg. Mesmo com a redução de preços a safra catarinense de alho foi positiva e rentável ao produtor

A colheita do alho em Santa Catarina foi concluída, 95% das lavouras foram consideradas de boas condições. A produção é estimada em 7,23 mil toneladas, com produtividade de 10,96 t/ha, importante recuperação em relação à safra passada.

As importações brasileiras de alho em março totalizaram 15,97 mil toneladas com desembolso de US$22,45 milhões (FOB). Os principais países fornecedores foram a Argentina com 11,44 mil toneladas e a China com 4,43 mil toneladas. O preço de atacado nas principais centrais de abastecimento foi de R$21,62/kg, aumento de 3,20% em relação ao mês de fevereiro. Porém, abril iniciou com redução das cotações passando para R$20,83/kg.

Cebola

Em março e início de abril, de acordo com o acompanhamento da Epagri/Cepa, se mantém abaixo do custo médio de produção estimado para o estado, que é de R$1,68/kg. O preço médio ao produtor, cebola caixa 3, em março foi de R$25,01/sc de 20kg, aumento de 6,69% em relação ao preço médio de fevereiro. No início de abril, houve baixa nas cotações, passando para R$20,42/sc de 20kg, devido a oferta que ainda se mantém elevada. No atacado, em março, o preço médio foi de R$53,28/sc de 20 kg, aumento de 2,12% em relação ao mês de fevereiro. Abril, abriu com cotações em baixa de 3,84% em relação a março, passando para R$51,23/sc de 20kg (Oferta elevada). A safra catarinense de 2024/25, foi totalmente colhida. A condição da lavoura foi de 83% boa, 9% considerada média e 8%, considerada ruim. A produção é estimada em 556,4 mil toneladas. No primeiro trimestre de 2025 foram 21.966 toneladas, correspondendo a apenas 28,54% da quantidade importada no mesmo período do ano passado, com desembolso de US$4,05 milhões e preço médio (FOB) de US$0,21/kg.

Bovinos

O preço do boi gordo em Santa Catarina registrou alta de 0,5% nos primeiros dias de abril, acompanhando a tendência de valorização observada nos principais estados produtores. Quando comparado ao mesmo período do ano passado – com ajuste pelo IGP-DI -, o aumento chega a expressivos 34,3%, segundo dados preliminares. Dois fatores explicam o cenário: o bom desempenho das vendas externas de carne bovina, que reduziu a oferta no mercado doméstico nacional e a gradativa redução da disponibilidade de animais prontos para abate, em razão da mudança do ciclo pecuário.

Frangos

Santa Catarina exportou 106,1 mil toneladas de carne de frango em março. O volume representa uma queda de 0,4% em relação a fevereiro, mas um aumento de 12,4% na comparação com março de 2024. Em receita, os embarques renderam US$ 219,5 milhões – um crescimento de 2,7% frente ao mês anterior e de 22,5% em relação ao mesmo período do ano passado. No acumulado do primeiro trimestre de 2025, o estado catarinense exportou 200,9 mil toneladas, com receitas de US$617,1 milhões – altas de 10,6% e 18,4%, respectivamente, em relação ao mesmo período de 2024. O resultado consolida o melhor primeiro trimestre da história em valor financeiro e o segundo melhor em volume, reforçando as expectativas positivas do setor para o ano. Santa Catarina foi responsável por 22,8% da quantidade e 24,4% das receitas das exportações brasileiras de carne de frango em 2025, consolidando-se como um dos principais players do mercado internacional.

Suínos

As exportações de carne suína de Santa Catarina somaram 58,4 mil toneladas em março. O volume representa uma queda de 5,1% em relação a fevereiro, mas um aumento de 10,0% na comparação com o mesmo mês de 2024. Em receita, os embarques renderam US$143,7 milhões – recuo de 3,5% frente ao mês anterior, mas alta expressiva de 22,3% em relação a março do ano passado. No acumulado do primeiro trimestre de 2025, o estado exportou 175,6 mil toneladas, com receitas de US$423,3 milhões – altas de 9,3% em volume e 19,7% em valor financeiro na comparação com o mesmo período de 2024. O resultado consolida o melhor primeiro trimestre da história em ambos os indicadores, reforçando as projeções otimistas do setor para o ano. Santa Catarina foi responsável por 54,0% do volume e 54,5% das receitas das exportações brasileiras de carne suína no primeiro trimestre, reafirmando sua liderança no mercado internacional.

Leite

Santa Catarina teve crescimento de 2,92% na captação de leite em 2024. No quarto trimestre, o aumento foi de 5,2%. Desde abril de 2023, o estado ocupa a terceira posição nacional em volume captado. Em março de 2025, SC exportou 8,6 toneladas de lácteos e importou 949,5 mil toneladas. O déficit na balança comercial foi de 941 toneladas, 23% maior do que o mês de fevereiro, mas 73% menor do que em março de 2024. Os principais produtos importados foram queijo (80%) e leite em pó (15%). Apesar do aumento das importações, principalmente da Argentina, que representa 91,36% dos produtos lácteos importados, os preços pagos pelo litro de leite cru ao produtor em Santa Catarina têm se aproximado dos preços pagos nos países vizinhos, o que pode aumentar a competitividade dos preços do estado no mercado latino-americano. Em fevereiro, os preços pagos foram: US$0,45 em SC, US$0,42 na Argentina e US$0,40 no Uruguai.

As estimativas da Epagri/Cepa para o preço mais comum pago pelo litro do leite na propriedade foram de R$2,73/litro em março de 2025, uma alta de R$0,20/litro, o que parcialmente justifica o aumento dos derivados do leite no mercado atacadista (leite UHT, leite em pó, queijos mussarela e prato). Com exceção da praça da Grande Florianópolis, todas as outras praças apresentaram variação positiva para o preço mais comum pago pelo leite na propriedade. A praça do Litoral Sul teve a maior variação de preço (7,45%), uma diferença de R$0,19/litro.

Por: Cristiele Deckert, jornalista bolsista Fapesc Epagri/Cepa