Encontro Regional de Mulheres Rurais debate inclusão digital na ExpoLondrina 2025

Cerca de 480 produtoras das regiões de Londrina, Cornélio Procópio e Apucarana participaram do 10º Encontro Regional de Mulheres Rurais, que teve como tema central o uso de ferramentas digitais. O evento aconteceu nesta sexta-feira (11) na ExpoLondrina.

“Queremos mostrar que o uso das facilidades digitais não é um bicho de sete cabeças. O mundo está cada vez mais conectado, e as mulheres do campo precisam acompanhar esse processo para não perder espaço e para fortalecer seu papel como agentes de transformação em suas comunidades”, disse a coordenadora de extensão do IDR-Paraná (Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná — Iapar-Emater), Marli Parra.

Na principal palestra do encontro, o especialista Lucas Vieira de Araújo destacou que, hoje, grande parte das atividades — inclusive no meio rural — depende de plataformas digitais. “Tudo hoje é feito por meio digital, como inscrição em projetos governamentais e de crédito agrícola, por exemplo”, disse. Ele também abordou temas como segurança no uso de aplicativos, especialmente os bancários.

O extensionista Álisson Tolentino Bilmaia, do IDR-Paraná, orientou as participantes sobre a adesão à nota fiscal de produtor eletrônica, obrigatória a partir de janeiro do próximo ano.

Presente no encontro, o secretário estadual da Agricultura e do Abastecimento, Márcio Nunes, ressaltou que a inclusão digital no meio rural fortalece os produtores. “Já fazemos uma agricultura campeã em sustentabilidade — uma marca que deve ser valorizada e levada para outros estados e para o mundo”, afirmou.

Ele também destacou o trabalho Mulheres do Café, um projeto do Governo do Estado, por meio do IDR-PR, no qual mulheres estão melhorando a vida de suas famílias e sendo reconhecidas internacionalmente com seus cafés especiais. O grupo do Norte Pioneiro compreende mais de 250 mulheres, distribuídas por 12 grupos em 11 municípios. O café produzido por elas já foi diversas vezes premiado e vendido para quatro continentes.

A produtora Rosane Aparecida da Silva Inocêncio, que cultiva batata-doce, milho, arroz, feijão e frutas em dois hectares no município de Tamarana, destacou a importância dos aprendizados. “Foi um encontro muito produtivo. Aprendemos a nos proteger de golpes pelo celular e a lidar com notícias falsas”, contou.

Paralelamente ao evento, uma feira de artesanato deu visibilidade aos produtos elaborados por mulheres que participam de ações apoiadas pelo IDR-Paraná.

PRESENÇAS— Também participaram do evento a prefeita de Tamarana, Luzia Suzukawa; o deputado estadual Cobra Repórter; a reitora da UEL, Marta Gimenez Fávaro; os chefes dos Núcleos Regionais da Seab em Londrina e Ivaiporã, Antonio Carlos Barreto e Vitória Holzmann, respectivamente; Elaine Parra El Kadri, representando a Sociedade Rural do Paraná; e os diretores do IDR-Paraná, Vania Moda Cirino (Pesquisa) e Altair Sebastião Dorigo (Negócios), entre outras lideranças e técnicos ligados à agricultura familiar.