Na ExpoLondrina, Estado anuncia que vai dobrar prêmios do concurso Café Qualidade

Mais de 500 produtores, técnicos, pesquisadores e lideranças do setor agropecuário participaram do 31º Encontro Estadual de Cafeicultores, realizado na manhã desta quarta-feira (9) durante a ExpoLondrina. A programação, que faz parte da Via Rural Smart Farm, espaço do Sistema Estadual de Agricultura (Seagri), incluiu debates sobre aspectos técnicos da produção, temas de mercado, organização de produtores e o encerramento do Concurso Café Qualidade Paraná 2024.

A premiação concedida aos ganhadores varia entre R$ 8 mil por saca para os primeiros lugares a R$ 2,5 mil para os quintos colocados. Os campeões regionais recebem R$ 2,5 mil. Como motivação tanto para se ter mais investimento na produção e melhoria dos cafés de excelência que já são produzidos no Estado quanto para incentivar a participação de mais produtores, o secretário de Estado da Agricultura e do Abastecimento, Márcio Nunes, anunciou o aumento do prêmio em dinheiro para os vencedores do Concurso Café Qualidade Paraná já na próxima edição.

“Com apoio dos patrocinadores, vamos dobrar a premiação e garantir a presença dos lotes vencedores na Semana Internacional do Café, em novembro, em Belo Horizonte”, afirmou Nunes. A Semana Internacional do Café (SIC) é uma das maiores feiras mundiais do setor, reunindo produtores, compradores, especialistas e torrefadores em competições, degustações, palestras, cursos, workshops e apresentação de pesquisas.

O secretário destacou também a importância do evento como marketing para essa atividade. “De nada adianta ter o melhor café, com uma qualidade extraordinária, produzida com muito carinho, se a gente não conseguir colocar um marketing na mídia e divulgar para poder vender. Precisamos investir em um evento como este, que dá uma mídia espontânea legal para que a gente possa fazer com que um café com essa qualidade seja cada vez mais valorizado, gere mais emprego e melhore mais a vida das pessoas aqui no Paraná”, acrescentou.

Ele anunciou também a pretensão de criar um programa que vai beneficiar pelo menos 150 produtores de cada município do Estado com a doação de 10 toneladas de calcário, mil quilos de fósforo e mil quilos de potássio. Será um investimento de R$ 200 milhões do Estado para beneficiar cerca de 60 mil produtores no total.

PREMIAÇÃO– A campeã da categoria “natural” foi a cafeicultora Maristela Fátima da Silva Souza, de Tomazina. Também se destacaram Ariele Miranda Afonso (Curiúva), Flávia Guimarães da Silva Rosa (Apucarana), José Ciro Santiago (Grandes Rios) e Sérgio José Miranda (Jandaia do Sul).

Na categoria “cereja descascado”, os três primeiros colocados foram de Tomazina: Claudeir Marcos de Souza, Valdeir Luiz de Souza e Marcia Cristina da Silva Costa. Em quarto lugar ficou Juarez Colatino de Barros (São Jerônimo da Serra), seguido por Sirlei de Fátima da Cruz Carvalho (Joaquim Távora), na quinta posição.

Também foram premiados, nas etapas regionais, os cafeicultores Aparecida de Oliveira Saboré Lopes (Braganey), João Paulo Sgorlon (Pitangueiras), Daiane Elisabete Colombo Teixeira (Jesuítas), Wilson Lopes (Mandaguari), Magna Aparecida Nunes (Congonhinhas) e José Aparecido Sanches (Terra Boa).

“O café especial tem sido um divisor de águas para a cafeicultura familiar. É muito gratificante fazer parte da história do café especial no Paraná. Agradeço aos patrocinadores e ao IDR-Paraná”, destacou a produtora Flávia Rosa, de Apucarana.

PATROCÍNIO– O coordenador do evento e extensionista do IDR-Paraná, Romeu Gair, destacou a tradição do concurso, que chegou à 22ª edição. “O objetivo é levar mais informações aos produtores, para que possam melhorar a gestão da produção nas propriedades. Também fazemos aqui o encerramento do concurso Café Qualidade Paraná, com a entrega simbólica das amostras aos patrocinadores”, explicou.

Receberam as amostras representantes das instituições patrocinadoras: Amiste Cafés, Bratac Seda, BRDE, Ceasa-PR, Clube de Engenharia e Arquitetura de Londrina, Crea-PR, Faep, Fetaep, Grupo Dois Irmãos, Integrada Cooperativa Agroindustrial, Ocepar, Sebrae, Senar, Sicredi e Sociedade Rural do Paraná.

A realização do concurso é da Câmara Setorial do Café do Paraná, em parceria com a Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento, IDR-Paraná, Associação dos Engenheiros Agrônomos de Londrina e Associação dos Funcionários do Iapar.

PALESTRAS– Na parte técnica do evento, o tema da Agricultura Regenerativa foi abordado por Eduardo Henrique Lima Mazzuchelli, do IDR-Paraná. Ele falou sobre manejo e tipos de solo, compactação e cuidados para melhor crescimento da raiz. Também destacou as formas de fortalecimento e nutrição do solo com o uso de plantas de cobertura, e como isso pode ajudar a aumentar a qualidade do café.

Mazzuchelli comentou ainda sobre os desafios na produção de café, como resistência dos produtores antigos a novas tecnologias, necessidade de investimento inicial para sementes e maquinários, tratos culturais, mão-de-obra, aprendizagem constante e a necessidade de assistência técnica especializada.

Francisco Barbosa Lima, que atuou por vários anos como especialista em cafeicultura no IDR-Paraná e atualmente presta assessorias como aposentado, palestrou com o tema “Mercado futuro do café”. Ele discorreu sobre as oscilações dos preços do café com o passar dos anos, explicou os motivos que levaram aos aumentos recentes e falou sobre as questões que interferem neste cenário.

PRESENÇAS– Estiveram presentes na solenidade o presidente da Adapar, Otamir Cesar Martins; o presidente da Ceasa, Eder Eduardo Bublitz; o presidente da Sociedade Rural do Paraná, Marcelo El-Kadri; o gerente de novos negócios do BRDE, João Carlos Kuritza; o presidente do Clube de Engenharia e Agricultura de Londrina, Marcos Dantas de Oliveira; o presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná, Clodomir Áscari; Júlio Cesar Correa e Silvio Aparecido Alves, do Grupo Dois Irmãos; o presidente da Cooperativa Dexis Sicredi, Welington Ferreira; o analista de Desenvolvimento Técnico do Sistema Ocepar, Leonardo Silvestre; o diretor-vice-presidente da Cooperativa Integrada, João Francisco Sanches Filho; o gerente regional Norte do Sebrae-PR, Rubens Fernando Negrão; o diretor financeiro da Faep, Paulo José Buso; o presidente da Fetaep, Alexandre Leal dos Santos; o chefe do Núcleo Regional da Seab em Londrina, Antonio Carlos Barreto; o líder da Câmara Setorial do Café, Walter Ferreira Lima, além de produtores, técnicos, pesquisadores e demais lideranças.