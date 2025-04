Governo do Tocantins promove encontro de secretários municipais para adesão sanitária de produtos de origem animal

Encontro busca adesão dos 139 municípios para certificar os produtos de origem animal, nos sistemas sanitários do SIM e Susaf - Foto: Luciano Ribeiro/Governo do Tocantins

O Governo do Tocantins, por meio da Secretaria da Agricultura e Pecuária (Seagro), promove nesta quarta-feira, 9, o Encontro de Secretários Municipais de Agricultura e médicos veterinários dos 139 municípios tocantinenses, com foco na adesão aos sistemas sanitários para produtos de origem animal. O evento ocorre às 8 horas,no auditório do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), em Palmas.

A gerente de Fomento de Agroindústria da Seagro, Ana Gabriella Boleta, explica que o encontro busca estruturar as ações de desenvolvimento dos sistemas de produção sanitária do Serviço de Inspeção Municipal (SIM) e o Sistema Unificado Estadual de Sanidade Agroindustrial Familiar e de Pequeno Porte (Susaf), em todo estado. “A intensão é incentivar os municípios a aderirem aos sistemas sanitários, possibilitando os pequenos produtores a expandir a comercialização de produtos de origem animal, como ovos, carne (bovinas, suínas e aves), leite, queijo, mel, entre outros produtos”, explicou a gerente.

Programação

A programação é composta por diversos temas e apresentação de programas sociais de governo, entre elas estão: Estruturação do SIM e Susaf; Linhas de créditos; Crédito fundiário; Agroextrativismo e agricultura familiar; Políticas públicas da mulher; Luz para Todos; Mais Genética; Portais de monitoramento; ações do Ruraltins, Faet/Senar, Sebrae; e os programas de Aquisição de Alimentos, Programa Venda Balcão.

Inscrições:

As inscrições podem ser realizadas no link:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeh03mKpw0jtwN0H2nRzy9PTe0AqyR1iW9oqwWXmn3aNK6V-g/viewform, ou no local do evento.

São parceiros do evento: Marca Motors, Senai, ATM, Conab, Sebrae, Ministério Público Estadual, Faet/Senar, Mapa, Ruraltins, Adapec, Secretaria da Mulher e Energisa.

