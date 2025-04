R$ 77 milhões: Governo divulga resultado preliminar do Compra Direta Paraná 2025

O Governo do Estado, por intermédio da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento, divulgou nesta sexta-feira (04) a classificação preliminar da Chamada Pública do Programa Compra Direta Paraná 2025. Por meio dele serão contratados gêneros alimentícios da agricultura familiar destinados à rede socioassistencial, restaurantes populares, cozinhas comunitárias e hospitais filantrópicos, entre outros.

Também serão atendidos Centros de Referência em Assistência Social (Cras) e Centros de Referência Especializados de Assistência Social (Creas). Estes poderão disponibilizar os alimentos na forma de cestas básicas diretamente à população vulnerável.

Para esta edição deverão ser contratadas 185 Associações e Cooperativas, de todas as regionais do Estado, totalizando um investimento de R$ 77 milhões, provenientes do Fundo Estadual de Combate à Pobreza. Nos próximos 12 meses serão entregues 63 gêneros, de 10 grupos: arroz, complementos, farinhas, feijão, frutas, hortaliças, legumes, ovos, pão, polpas e sucos, totalizando 8.300 toneladas.

Os projetos preliminares foram encaminhados a todas as organizações para conferência e eventuais ajustes, como desistência de grupos, municípios a serem atendidos e valor limite do contrato. Neste caso o grupo passa automaticamente para o próximo classificado, que deverá se manifestar sobre o interesse no fornecimento por email.

Na próxima semana deverá ser divulgada a classificação final, com início da formalização dos contratos. Estima-se que o início do fornecimento ocorra na segunda quinzena de abril.