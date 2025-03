Estado entrega equipamentos e caminhões para as cooperativas Codesafa e Coopersanta

O Programa de Apoio ao Cooperativismo da Agricultura Familiar do Paraná ( Coopera Paraná ), ofertado pelo Governo do Paraná e operacionalizado pela Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento (Seab), está fazendo diferença para muitos empreendimentos no Estado. Duas cooperativas foram agraciadas com equipamentos nos últimos dias.

A Cooperativa de Desenvolvimento da Agricultura Familiar de Honório Serpa (Codesafa), na região Sudoeste, já tinha feito melhorias tanto na estrutura da cooperativa quanto no auxílio aos produtores de forma individual em um primeiro contrato de R$ 410,7 mil, fruto do edital de 2019. Na sexta-feira (07) foram entregues um veículo, sistema fotovoltaico, equipamentos para agroindústria e de informática, no valor de R$ 285,2 mil, pelo edital de 2023.

A Cooperativa de Produtores de Frutas de Santa Maria (Coopersanta), com sede no Distrito de Santa Maria, em Alto Paraná, na região Noroeste, também havia recebido R$ 262,5 mil do edital de 2019 para estruturar e equipar os barracões e comprar um furgão. No domingo (09) os cooperados receberam um caminhão basculante roll-on/roll-off, fruto do edital de 2023 do programa. A cooperativa recebeu R$ 430 mil do Estado e entrou com contrapartida de R$ 312,7 mil.

COOPERSANTA– A Coopersanta tem tradição na produção de laranjas. Em 2023 os produtores cooperados entregaram 180 mil caixas à indústria de transformação, com tendência a crescimento. No entanto, uma das dificuldades era a logística de transporte. A cooperativa utilizava o sistema de caminhão com carroceria fixa, obrigando a entrar na fila de espera para o descarregamento na indústria.

Com o sistema roll-on/roll-off, entregue neste domingo, o trabalho torna-se mais ágil. A proposta é que a cooperativa amplie em 20% tanto o volume transportado de laranja, quanto as vendas realizadas e o valor a ser repassado aos cooperados.

A Coopersanta possui uma sede com dois barracões no Distrito de Santa Maria. Um deles é utilizado para os serviços administrativos e reuniões. O outro é para recebimento, beneficiamento, armazenamento e distribuição da produção.

A cooperativa iniciou seus trabalhos em 26 de novembro de 2007, com 21 cooperados originários da Agrosanta, uma associação de trabalhadores rurais. Hoje ela reúne cerca de 70 famílias dos municípios de Alto Paraná, Paranavaí, Cruzeiro do Sul, Paranacity e Amaporã e mantém a produção de laranja como principal foco. O suco é exportado para sete países.

Nos últimos 10 anos a cooperativa decidiu adotar as boas práticas de governança e é auditada anualmente pela Flocert, a partir dos parâmetros do Fairtrade International e Organização Mundial do Comércio Justo (WFTO).

CODESAFA– A Codesafa, de Honório Serpa, fundada em 2003, ficou paralisada até 2009, quando reabriu com vistas a atender programas de alimentação do governo federal. Mas foi com o programa Coopera Paraná, criado em setembro de 2019, que a cooperativa conseguiu se firmar. “Sem ele nós estaríamos na estaca zero, provavelmente teríamos fechado as portas”, diz o presidente Paulo César de Castro.

“A gente lembra com satisfação desse programa, e com ele vamos conseguir produzir alimento saudável para entregar nos programas do Estado, do município e no mercado convencional”, acrescenta. No primeiro edital do programa, a Codesafa conseguiu R$ 410,7 mil para adquirir dez estufas e distribuir mudas de hortaliças, tubérculos e frutas para que os 192 cooperados evoluíssem.

A cooperativa montou também um barracão de 110 metros com equipamentos para movimentar a agroindústria, como mesas, centrífugas, freezers e minicâmera fria. Com o novo projeto foi possível complementar o que faltava na agroindústria, com as caixarias para armazenagem dos produtos processados.

Também se acrescentou um furgão isotérmico e um kit de placa solar. “Agora podemos dizer que estamos estruturados para dar sequência nos trabalhos”, afirma Castro. “Esse Coopera veio como um complemento e agora vamos conseguir botar para rodar porque às vezes não é possível fazer o processamento se falta equipamentos e logística”.

“Os recursos do Coopera Paraná, não reembolsáveis, trazem um resultado fantástico, com transformação nas Organizações da Sociedade Civil (OSCs)”, disse a chefe do Núcleo Regional de Pato Branco, Leunira Viganó Tesser. “É muito gratificante para nós, enquanto técnicos, visualizarmos as mudanças que ocorrem nas organizações e nos municípios”.

Ela também assinou na sexta-feira um convênio que prevê a compra de equipamentos agrícolas, com plaina dianteira, carreta basculante e distribuidor de fertilizantes e sementes para a prefeitura de Honório Serpa. O investimento é de quase R$ 109 mil, dos quais R$ 98 mil do Estado e o restante em contrapartida.

COOPERA PARANÁ – O Programa de Apoio ao Cooperativismo da Agricultura Familiar atendeu 193 organizações com 267 projetos apoiados desde sua criação em 2019. Os investimentos alcançaram mais de 92 milhões. É uma política governamental com objetivo de fortalecer as cooperativas e associações por meio de ações integradas entre setores público e privado.

Tem como ações o assessoramento para identificar pontos de gargalo e as potencialidades estratégicas, a qualificação da gestão, a modernização dos processos administrativos, o incentivo à participação e formação de lideranças, além da maior oferta de alimentos da agricultura familiar e melhoria na eficácia da comercialização.