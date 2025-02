Concurso público da Epagri é prorrogado até abril de 2027

O concurso ofereceu 100 vagas, mas a Epagri já convocou 172 aprovados e em breve deve chamar mais 51

A validade do concurso público da Epagri foi prorrogada até abril de 2027. Inicialmente prevista para expirar em 3 de abril de 2025, a prorrogação de dois anos vai permitir a continuidade da contratação de novos funcionários aprovados no certame. A Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina é vinculada ao Governo do Estado por meio da Secretaria da Agricultura e Pecuária.

O concurso ofereceu 100 vagas e formação de cadastro de reserva. Até o momento, a Epagri já convocou 172 novos empregados e em breve vai convocar mais 51, conforme autorização do governador de Santa Catarina, Jorginho Mello. Segundo o presidente da Empresa, Dirceu Leite, essas contratações atendem ao plano de reestruturação da Epagri aprovado em 2024, que busca incentivar aposentadorias e promover a renovação do quadro técnico. “Estamos em tratativa com o governo para ampliar o número de convocados. Com isso, vamos aprimorar ainda mais nossa atuação nas áreas rural e pesqueira”, afirmou Leite.

Áreas de atuação

O concurso abriu vagas que atendem a diversas áreas de atuação, como administrativa, técnica, operacional, tecnologia da informação e comunicação, pesquisa, extensão rural, extensão social, e apoio à pesquisa e extensão rural. As vagas estão distribuídas por todas as regiões do estado, com algumas sendo destinadas a municípios específicos e outras para unidades estaduais. As contratações ocorrerão conforme a necessidade das unidades da Epagri no momento da convocação.

As convocações dos aprovados serão feitas por meio de editais publicados no site da Epagri, na seção “Concurso Público: Convocações”.

