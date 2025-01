Procon-PR lança cartilha com orientações para compra de veículos usados

A Secretaria da Justiça e Cidadania, por meio da Coordenação Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-PR), lançou nesta segunda-feira (13) uma cartilha com orientações para a compra de veículos usados. Intitulada “Dicas para Compra de Carros Seminovos e Usados”, ela foi elaborada por conta do crescimento acima do esperado deste mercado. Segundo a Federação dos Revendedores de Veículos Usados (Fenauto), foram registradas mais de 15,7 milhões de vendas no Brasil em 2024, um crescimento de 9,2% em relação ao ano anterior.

No ano de 2024, o Procon-PR recebeu mais de 370 registros de consumidores que compraram veículos e tiveram problemas, e algumas situações têm preocupado bastante os órgãos de defesa do consumidor: a venda de veículos, normalmente financiados, em péssimas condições de funcionamento e o atendimento precário dos vendedores.

“É importante que o consumidor saiba quais são os direitos na compra de um carro e também tome alguns cuidados para evitar incômodos posteriores, afinal, se trata de um investimento significativo, especialmente se o veículo for financiado”, destaca Santin Roveda, secretário da Justiça e Cidadania.

Entre as dicas estão não fechar negócio sem antes submeter o veículo a um mecânico de confiança. "Peça uma verificação completa da parte mecânica, hidráulica, elétrica e de lataria para identificar eventuais colisões graves. O mecânico deverá ainda verificar o som do motor, se a água do radiador está limpa e no limite do marcador, bem como o nível, a cor e a viscosidade do óleo. O estado dos espelhos retrovisores, para-choques, lanternas, freios e embreagem, que são itens de segurança também deve ser conferido", afirma o texto.

Outra orientação é cuidar para as chamadas “vistorias cautelares”. Esse procedimento pode ser interessante, mas o vendedor deve esclarecer o consumidor sobre quais aspectos do veículo foram periciados/vistoriados, pois normalmente a perícia abrange somente motor e caixa de câmbio. E mesmo que o veículo tenha sido periciado, antes de comprar, é prudente consultar seu mecânico de confiança.

Além da elaboração da cartilha, o Procon-PR e os Procons Municipais do Paraná notificarão os bancos que financiam os veículos. O objetivo é recomendar que haja critérios mais rigorosos na escolha dos parceiros comerciais para que o consumidor não seja prejudicado. Além disso, o carro serve como garantia na concessão do financiamento, portanto, as instituições financeiras têm que exigir das revendas produtos de qualidade.

“Os consumidores não devem comprar veículos na emoção. É muito importante pesquisar, avaliar, submeter o automóvel a um mecânico de confiança, que deve vistoriar e testar o carro de forma minuciosa”, orienta Claudia Silvano, coordenadora do Procon-PR.

Reclamações podem ser feitas pelos canais online de atendimento do Procon-PR disponíveis em www.procon.pr.gov.br/Pagina/Formas-de-Atendimento .