Boletim agropecuário mostra transição entre as safras de grãos e batata no Paraná

O primeiro Boletim de Conjuntura Agropecuária do ano, preparado pelo Departamento de Economia Rural (Deral), da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento (Seab), mostra como a primeira safra das culturas de milho, soja, feijão e batata caminham para o fim, dando espaço para a segunda safra que já iniciou.

Entre os grãos, os destaques nesse período são o milho e o feijão de segunda safra, que já tiveram seus plantios iniciados e devem ocupar uma área de 2,5 milhões e 381 mil hectares, respectivamente, com o total de 32 mil hectares já plantados.

Os plantios de feijão estão 6% efetuados e mais concentrados em sucessão às áreas colhidas para produção de silagem, e as áreas de milho encontram-se com quase 1% semeadas e sucedem áreas da primeira safra de feijão.

A evolução do plantio deve ocorrer com o avanço da colheita da soja que ocupa 5,7 milhões de hectares (ou 93% da área dedicada a grãos na primeira safra) e que, por enquanto, encontra-se com menos de 1% colhido e 12% em maturação.

O agrônomo do Deral, Carlos Hugo Godinho, explica que a colheita da soja pode avançar significativamente ainda neste mês. “Com o passar dos dias agora em janeiro, a gente deve evoluir na colheita da soja. E se voltar a chover, esses trabalhos devem se acelerar e podem ter um bom desempenho no Paraná”, afirma.

A primeira safra da batata também caminha para o fim. Com 16,9 mil hectares, se encontra totalmente plantada e com 60% desta superfície já colhida, o que corresponde a 10,1 mil hectares. Com a grande oferta e com o cenário atual, a tendência é de diminuição nos preços.

A segunda safra vem ganhando espaço. Da área de 11,2 mil hectares estimada para o plantio da segunda safra da batata, 39% já estão no solo, equivalendo a 4,4 mil hectares.

TRIGO– Segundo o boletim, as últimas áreas colhidas de trigo apresentaram bom desempenho, fazendo a estimativa de produção aumentar de 2,31 milhões de toneladas para 2,36 milhões. Apesar disso, a produção de 2024 é 38% inferior ao potencial das lavouras (3,8 milhões) e 36% inferior à produção obtida em 2023 (3,6 milhões).

LEITE– 2024 fechou o ano com o preço pago ao produtor de leite por litro posto na indústria em queda. Pesquisas do Deral apontam o litro comercializado em R$ 2,83. No entanto, mesmo com essa diminuição, a média mensal de dezembro ainda foi a terceira mais alta do ano, que foi marcado por muitas adversidades climáticas generalizadas que impactaram nos preços.

FRUTAS– O documento também apresentas os Dados das Estatísticas de Comércio Exterior do Agronegócio Brasileiro/AGROSTAT sobre frutas, que apontam que, no viés da exportação, houve uma variação positiva de 2% em relação aos numerários transacionados em 2024, que representa US$ 1,377 bilhão vendidos contra US$ 1,349 bilhão em 2023.

No entanto, os volumes negociados em 2024 foram menores do que o ano anterior, representando 1,094 milhão de toneladas no ano passado contra 1,108 milhão de toneladas em 2023, apontando um aumento no valor das frutas nacionais.