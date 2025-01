Agroshow Copagril abre a temporada de eventos agropecuários no Paraná

Produtores do Oeste paranaense estão reunidos em Marechal Cândido Rondon para o Agroshow Copagril 2025, que tradicionalmente marca o início dos grandes eventos do calendário tecnológico e de comércio da agropecuária do Estado do Paraná. Com o lema O Futuro é o Agro, o encontro na Estação Experimental, que começou nesta quarta-feira (8) e segue até sexta-feira (10), reúne experimentos e novas tecnologias para lavoura e pecuária, possibilitando que os agricultores possam planejar melhor as safras.

"A sensação desta visita é a mais gostosa possível, muito positiva, primeiro Agroshow Copagril, primeiro evento agrícola do Paraná e o governo não poderia ficar ausente", disse o secretário de Estado da Agricultura e do Abastecimento, Natalino Avance de Souza. "A proposta de trazer informações da inteligência artificial, do desenvolvimento de uma agricultura cada vez mais sustentável é fundamental para o sucesso e o futuro da nossa atividade".

Ele destacou ser a agropecuária a principal atividade do Estado. "Nós precisamos zelar ainda mais por essa agricultura nesse caminho da sustentabilidade, pois a sustentabilidade hoje não é mais luxo, é necessidade não apenas pela valorização dos mercados internacionais, mas principalmente para ter uma atividade que se perpetue".

Segundo o secretário, o dia a dia da atividade no campo nem sempre possibilita a reciclagem de conhecimento por parte do agricultor. “Eventos dessa natureza felizmente vieram para ficar, para aproximar o agricultor do conhecimento, da inovação, e para fazer bons negócios", afirmou. “Eu diria que o futuro começa aqui”.

Além de serem eventos gratuitos, eles facilitam ao produtor conversar com os profissionais que vão dar as explicações sobre os resultados dos experimentos. “Os investimentos crescentes que estão sendo feitos em dias de campo, em shows tecnológicos, dão grande impulso àquilo que a gente está colhendo, que é o resultado do crescimento da agricultura”, afirmou Natalino.

O diretor-presidente da Copagril, Eloi Darci Podkowa, destacou que a cooperativa pretende imprimir uma nova identidade a esse evento anual, refletindo a evolução e o compromisso com o futuro do setor agro. Por isso passa a se chamar Agroshow Copagril, deixando de lado a denominação Dia de Campo adotada até o ano passado.

“Nosso evento tem três dias de duração, tem a participação de mais de 200 empresas e um público de 15 mil visitantes. Estava na hora de renovarmos o nome do evento”, justificou. “O Agroshow Copagril reflete nossa visão sobre inovação, o futuro do agronegócio e o papel fundamental que ele desempenha no desenvolvimento sustentável de toda a área de atuação da Cooperativa”.

O objetivo é que haja cada vez mais a integração entre produtores, fornecedores e todos os envolvidos na cadeia produtiva agropecuária. "Queremos buscar alternativas que sejam viáveis e rentáveis para os produtores associados", disse Podkowa. Por isso foi criado um circuito dentro da Estação Experimental, que possui aproximadamente 12 hectares, para que os produtores tenham acesso às novidades de campo e em equipamentos e insumos.

Um dos avanços que se pretende é intensificar o programa de crédito de carbono. Segundo o presidente, nos dois primeiros anos, ainda em fase experimental, foram distribuídos cerca de R$ 2 milhões aos produtores. Para 2025 a intenção é que reforcem práticas e uso de tecnologias sustentáveis e mais inteligentes para aumentar os créditos por hectare e que consigam receber R$ 25 milhões pela retenção de carbono. "É um custo irrisório diante do ganho extra para o produtor, que pode até superar o da safra", disse. "Passamos de ser considerados vilões poluidores para mostrar que somos retentores do carbono e que ajudamos a sociedade.

COPAGRIL –A Cooperativa Agroindustrial Copagril foi fundada em 1970 e tem cerca de 7,5 mil produtores cooperados, além de 1.500 colaboradores. Ela atua no Paraná e Mato Grosso do Sul com 40 unidades de negócios. A cooperativa tem forte participação na produção, armazenagem e comercialização de grãos, como soja, milho, trigo e sorgo, além de produção e comercialização de insumos para alimentação animal, máquinas e implementos agrícolas.

CALENDÁRIO –Os principais eventos da agropecuária paranaense para 2025 estão relacionados no site da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento. Outras ações ligadas ao setor agropecuário do Estado podem ser acrescentadas à listagem. Para isso entre em contato por meio do e-mail [email protected] informações do nome do evento, localidade e endereço onde acontecerá, data e horário de início e término, site ou endereço eletrônico onde podem ser encontrados mais detalhes, telefone e/ou e-mail de contato e, caso haja, cartaz de divulgação.

PRESENÇAS -Também estiveram no evento o presidente da Adapar, Otamir Cesar Martins, o diretor técnico da Seab, Benno Doetzer, o superintendente da Ocepar, Nelson Costa, o chefe regional do Núcleo da Seab em Toledo, Paulo Salesse, o representante do IDR-Paraná na região, Gelson Hein, e da Adapar Loreno Egídio Taffarel, e o prefeito de Marechal Cândido Rondon, Adriano Backes.