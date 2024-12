Seapi monitora transporte de cargas de origem animal nas estradas dos litorais Norte e Sul

A Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi) participa da Operação Verão Total 2024/2025, do governo do Estado, lançada no sábado (21/12), em Cidreira, no Litoral Norte. São 60 servidores da Seapi, entre veterinários, técnicos e administrativos, envolvidos, tanto na gestão e organização, quanto na operação do programa.

O Chefe da Divisão de Controle e Informações Sanitárias da Secretaria, médico veterinário Paulo Coelho de Souza, destaca que o foco do trabalho são as fiscalizações de produtos de origem animal em trânsito. “A gente faz barreiras abordando veículos transportadores para verificar condições de armazenamento durante o transporte, origem dos produtos, entre outros”.

Paulo destaca que além dessas ações, a Seapi apoia as forças-tarefas de segurança alimentar realizadas pelo Ministério Público em estabelecimentos comerciais, combate ao abate clandestino em parceria com as forças de segurança e ações de educação sanitária.

As equipes que já trabalham nos litorais Norte e Sul recebem reforço de servidores de outras regionais para atuar durante todo o período da Operação Verão Total.

No ano passado, dentro da Operação Verão 2023/2024, a Seapi realizou 91 barreiras de fiscalização, tendo 2.100 veículos vistoriados, 680 toneladas de produtos fiscalizados entre carnes, embutidos, lácteos e ovos. Desse total, 4.500 kg foram considerados impróprios para consumo, sendo apreendidos e inutilizados. Também foram realizadas ações de educação sanitária, com cerca de 1.500 pessoas.

A Operação Verão

A Operação Verão Total é uma iniciativa coordenada pelo gabinete do vice-governador e integrada por secretarias e órgãos públicos estaduais, que mobiliza forças de segurança, saúde, meio ambiente e outras áreas para garantir infraestrutura e tranquilidade aos veranistas. Entre os destaques da programação estão serviços voltados à segurança dos banhistas, educação no trânsito, saúde, turismo e conscientização ambiental.