Governo do Tocantins investe na agropecuária e fortalece o setor rural

O Governo do Tocantins, por meio da Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária (Seagro), encerrao ano de 2024 com importantes resultados na agropecuária, impulsionando tanto o agronegócio de grande escala quanto a agricultura familiar. O estado se destacou como um dos maiores produtores de grãos do Brasil, com ênfase para o milho, o arroz e a soja, além de ter registrado um crescimento significativo na pecuária de corte e leiteira, alcançando um rebanho de 11,2 milhões de cabeças. Esses avanços refletem o compromisso do governo com o fortalecimento do setor rural e a promoção do desenvolvimento sustentável.

Com investimentos direcionados, o estado se consolidou como uma das potências agrícolas do Brasil, destacando-se na produção de grãos, no fortalecimento da pecuária e na expansão de atividades agroextrativistas e agroindustriais. As ações implementadas trouxeram benefícios diretos para produtores de diferentes perfis e reforçaram a importância do Tocantins nos cenários nacional e internacional."Estamos transformando a agricultura do Tocantins com ações concretas que fortalecem nossos produtores e impulsionam o crescimento sustentável. Por meio do trabalho técnico da Seagro, implementamos programas de melhoramento genético, que modernizam a pecuária; e o selo de garantia estadual, que abriu novos mercados para a agricultura familiar. Além disso, a Agrotins, que no próximo ano celebra 25 anos, se consolida como uma vitrine de inovação e progresso para o setor agropecuário. Isso é resultado de uma gestão comprometida em unir tecnologia, infraestrutura e apoio ao homem e à mulher do campo, garantindo desenvolvimento e mais oportunidades para todos os tocantinenses", ressalta o governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa.

Produção de grãos

Segundo a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), a safra 2023/2024 registrou um crescimento de mais de 10% na produção, impulsionando ainda mais a economia local e gerando empregos no segmento agropecuário estadual. O Tocantins registrou o terceiro maior crescimento em área plantada de grãos no Brasil, com um aumento expressivo de mais de 10% em relação à safra anterior.

Para o engenheiro agrônomo da Seagro, Thadeu Teixeira Júnior, esses avanços refletem o potencial agrícola do Tocantins. “O estado possui uma vasta extensão de terras férteis e um clima propício ao desenvolvimento de diversas culturas. Sua inclusão na região do Matopibao posiciona como uma realidade dentro dessa nova fronteira agrícola do país. Com relevo predominantemente plano e solos profundos e bem drenados, o Tocantins oferece condições ideais para a mecanização da agricultura e altas produtividades”, explica o engenheiro agrônomo.

Projeto Pão da Terra

O setor agrícola cresce também na agricultura familiar. Para reforçar ainda mais os pequenos produtores, o Governo do Tocantins, por meio da Seagro, em parceria com a fábrica de celulose Suzano, lançou no mês de outubro o projetoPão da Terra de Desenvolvimento da Agricultura Familiar e Extrativismo. Oito municípios serão contemplados com a implantação de Unidades de Referência Tecnológica (URTs). O evento de lançamento ocorreu no Projeto de Assentamento Amigos da Terra, no município de Darcinópolis.

As Unidades de Referência Tecnológica serão implantadas nos municípios de Angico, Aguiarnópolis, Darcinópolis, Luzinópolis, Nazaré, Palmeiras, Santa Terezinha e Tocantinópolis. O objetivo é estabelecer URTs de manivas-sementes para o cultivo de mandioca em cada um desses municípios, promovendo o desenvolvimento e a difusão de tecnologias agrícolas locais.Inicialmente, cerca de 500 agricultores dos oito municípios selecionados foram beneficiados com as unidades demonstrativas. Posteriormente, as sementes de manivas serão multiplicadas para outros produtores da região.

Fruticultura

O Tocantins se destaca na produção de fruticultura, em especial melancia, abacaxi, banana, maracujá, coco, entre outras. Neste contexto, o Governo do Tocantins realizou, em outubro, a 1ª Rota da Fruticultura, percorrendo cinco municípios do estado com destaques em produções: Dianópolis (banana e manga); Miracema (maracujá); Barrolândia (abacaxi); Itapiratins (laranja e limão); e Tocantinópolis (cacau).

A Rota da Fruticultura teve como objetivo reunir produtores, agroindústrias, técnicos e o poder público, valorizando a diversidade de frutas produzidas no Tocantins, além de promover a agricultura familiar e empresarial, bem como a geração de emprego e renda. Frutas como abacaxi, banana e cacau, citros, manga, maracujá e melancia são exemplos do que o estado já produz e do que ainda pode avançar, principalmente com a adoção de novas tecnologias.

Pecuária

A pecuária tocantinense é uma das atividades econômicas em franco desenvolvimento, incluindo as pecuárias leiteira e, principalmente, a de corte. O segmento registrou, em 2024, um total de 11,2 milhões de cabeças de gado. Esse crescimento acelerado da pecuária local é fruto dos investimentos promovidos pelas políticas públicas do Governo do Tocantins, por meio da Seagro, como o programaMais Genética Tocantins, que tem contribuído para a modernização e a sustentabilidade do setor, consolidando o estado como o 10º maior rebanho do país e o 3º da Região Norte.

Para reforçar as ações de incentivo à pecuária tocantinense, o Governo do Tocantins realizou, no mês de junho, a 3ª edição da Rota da Pecuária, percorrendo aproximadamente 1,2 mil km, abrangendo os municípios de Dois Irmãos, Brejinho de Nazaré, Paraíso do Tocantins, Marianópolis e Porto Nacional, onde a expedição visitou quatro propriedades e um frigorífico, previamente selecionados pela Seagro, que se destacam em manejo produtivo e gestão. A expedição teve como objetivos integrar pecuaristas e técnicos, baseado na troca de informações e conhecimento de manejos; e identificar tanto os pontos positivos quantos os gargalos de cada projeto e as tomadas de decisões implementadas nos processos produtivos.

Segundo o secretário de Estado da Agricultura e Pecuária, Jaime Café, a modernização foi um passo essencial para consolidar o estado como referência no setor. “A pecuária do Tocantins cresceu não apenas em números, mas em qualidade. Atualmente, somos um dos estados mais avançados no uso de tecnologia de manejo, o que tem permitido melhorar a produtividade e a competitividade do nosso rebanho nos mercados nacional e internacional. Isso é fruto de um trabalho contínuo de capacitação, investimentos em tecnologia e, principalmente, de apoio ao produtor rural”, afirma o gestor.

Exportação e crescimento econômico

Além do abastecimento interno, o Tocantins está se posicionando como um importante exportador de carne bovina, com destinos como China e Hong Kong liderando as compras. Em 2024, as exportações de carne bovina do estado alcançaram US$ 184 milhões no primeiro semestre, representando 13% do total das exportações estaduais, segundo a Federação das Indústrias do Estado do Tocantins (Fieto). A qualidade da carne, associada a práticas de produção sustentável, tem sido um diferencial que permite aos pecuaristas acessarem mercados internacionais exigentes.

Meat Day

O evento Meat Day é uma das atividades do Governo do Tocantins, por meio da Seagro e parceiros, para fortalecer o segmento da pecuária de corte. A 2ª edição do Meat Day, voltada para pecuaristas e criadores de gado de corte do estado, foi realizada no dia 30 de novembro, na Fazenda Vera Cruz (Nelore Tozzatti), localizada no município de Dois Irmãos do Tocantins, com oobjetivo de contribuir para o desenvolvimento de um setor agropecuário moderno e eficiente, integrando um sistema completo e dinâmico que envolve agentes das esferas pública e privada. O foco principal foi abordar questões atuais e disruptivas, fornecendo informações que promovam a conexão entre os pecuaristas; o fortalecimento de marcas e selos; e a abertura de novos mercados.

Segundo a gerente de Pecuária da Seagro, Janaína Cetrone, a busca por eficiência e produtividade na pecuária é fundamental. “Isso significa que devemos priorizar a seleção de animais com crescimento e acabamento mais precoces, reduzindo a idade de abate e contribuindo para o aumento da produtividade do rebanho tocantinense”, explica.

Agroextrativismoe agroindústria

Nos últimos seis meses de 2024, os incentivos às famílias de agricultores agroextrativistas incluíram diversas atividades, como exposições em feiras de produtos naturais, visando à integração e à comercialização de produtos originados de frutos do Cerrado. A Seagro desenvolveu ações para incentivar a produção agroextrativista de produtos do Cerrado, como baru, mangaba, buriti, pequi e jatobá, em conjunto com mulheres da agricultura familiar. Em setembro, a pasta realizou um encontro para diálogo e articulação das mulheres agroextrativistas que trabalham com óleo de macaúba, sementes de sucupira, açafrão, babosa e outros produtos da sociobiodiversidade, com parceiros e apoiadores locais. O objetivo foi formalizar grupos de ação no âmbito do projetoArticulaFito.

De acordo com a engenheira agrônoma da Seagro, Francisca Marta Barbosa, desde 2016, foram mapeadas 33 cadeias de valor nos biomas Cerrado, Caatinga, Mata Atlântica e Amazônia. “No Tocantins, as cadeias de valor das plantas medicinais reúnem agroextrativistas da AMA Cantão [Associação das Mulheres Agroextrativistas da APA Cantão], da Associação de Mulheres Unidas do Tocantins e das famílias de assentamentos locais”, destaca.

Os investimentos do Governo do Tocantins para a adesão ao Sistema Unificado Estadual de Sanidade Agroindustrial Familiar, Artesanal e de Pequeno Porte (Susaf-TO) motivaram um crescimento de 212,5% em 2024, ampliando a comercialização de produtos de origem animal oriundos da agricultura familiar e de agroindústrias de pequeno porte no estado. No mesmo período, houve um crescimento de 275% no número de municípios aderidos em relação à quantidade de agroindústrias aptas a comercializar no estado.O Susaf-TO é um selo de garantia estadual que permite a ampliação dos mercados para produtos de origem animal da agricultura familiar, gerando mais empregos e renda para pequenos produtores. O sistema foi criado em dezembro de 2012 por meio de lei estadual, mas somente com a nova regulamentação, ocorrida por decreto estadual em 2023, o sistema começou a apresentar resultados expressivos.

Agrotins

A Feira de Tecnologia Agropecuária do Tocantins (Agrotins 2024), realizada no mês de maio, bateu um novo recorde ao atingir R$ 4,24 bilhões em movimentação financeira, representando um aumento de 44% comparado à edição de 2023. O evento, que este ano teve como temaBioeconomia, também bateu recordes de público e expositores. A feira recebeu 232 mil visitantes, que conferiram as novidades e as tecnologias ofertadas por 1.096 expositores.





