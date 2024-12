Epagri assina termo de cooperação com o CIEE para fortalecer a sucessão familiar em SC

Juíza da Vara do Trabalho de Joaçaba Lisiane Vieira, presidente do CIEE Luiz Carlos Floriani e presidente da Epagri Dirceu Leite – Fotos: Divulgação/Epagri

Nesta quarta-feira, 11, em Joaçaba, a Epagri assinou um termo de cooperação com o Centro de Integração Empresa-Escola de Santa Catarina (CIEE) para a criação do projeto Gestão Jovem Rural. Por meio dele, jovens agricultores serão contratados pelas empresas parceiras dos programas de aprendizagem para atuar na gestão da propriedade da família, sob supervisão da Epagri, e desta forma promover a sucessão familiar.

“Esta é mais uma iniciativa do Governo de Santa Catarina para incentivar os jovens a permanecerem na propriedade com profissionalismo e garantir a sucessão familiar” , frisa o presidente da Epagri, Dirceu Leite. O projeto vai iniciar em Joaçaba em 2025 de forma piloto, mas em breve deve ser expandido para outras regiões do Estado de Santa Catarina.

Serão contratados 20 jovens de 14 a 17 anos que residem nas propriedades e estão cursando o sistema educacional. Durante dois anos, esses agricultores desenvolverão atividades de gestão da propriedade e receberão assistência técnica da Epagri, além de acompanhamento psicológico e pedagógico do CIEE.

Participação das empresas

A assinatura do termo aconteceu nas dependências do CREA de Joaçaba e contou com a presença do presidente da Epagri, Dirceu Leite, da juíza titular da Vara do Trabalho de Joaçaba, Lisiane Vieira, do presidente do CIEE Luiz Carlos Floriani, da coordenadora do CIEE Lilian Henn, dentre outras autoridades e representantes de empresas locais.

Foto: Reprodução/Secom SC

Na oportunidade, algumas empresas parceiras assinaram a carta de intenções para fazer parte do projeto. São elas: BRF, Celulose Irani, Laticínio Tirol, Aurora Coop, Copercampos, Sicoob e Sicredi. A participação dessas organizações reforça a importância e o apoio ao projeto.

A Epagri é uma empresa pública do Governo do Estado de SC vinculada à Secretaria da Agricultura e Pecuária que atua na pesquisa agropecuária e na extensão rural. O CIEE/SC é uma entidade sem fins lucrativos que, por meio de diversos programas, abre as portas do mundo do trabalho de maneira formal aos jovens catarinenses.