Investimento de R$ 20 milhões: Guarapuava ganha laticínio da Coamig Agroindustrial

O vice-governador Darci Piana participou, nesta quarta-feira (11), da inauguração do Laticínio Fortim, da Coamig Agroindustrial Cooperativa, em Guarapuava, no Centro-Sul do Paraná. Com um investimento de R$ 20 milhões, a unidade terá capacidade de produção diária de três toneladas de queijo, além de 400 quilos de manteiga ou nata. Com a nova estrutura, foram gerados 35 empregos, sendo 25 deles diretos e 10 indiretos, principalmente no transporte de leite.

Piana destacou a força da cadeia leiteira do Paraná e a importância de que a produção seja aproveitada no desenvolvimento de subprodutos, em busca de novos mercados. “Precisamos aproveitar esse volume expressivo e gerar mais valor agregado, como na produção de queijo e outros subprodutos. É isso que estamos vendo aqui neste laticínio da Coamig, investindo em novas opções de produtos para ampliar o seu alcance junto ao consumidor e o mercado”, afirmou Piana.

O Paraná é o segundo maior produtor de leite do Brasil, com 4,5 bilhões de litros anualmente. O volume gerou um Valor Bruto da Produção (VBP) de R$ 11,4 bilhões em 2023, aumento de 7% em relação ao ano anterior, segundo o Departamento de Economia Rural (Deral), da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento (Seab). Somente Guarapuava produziu 22,3 milhões de litros de leite no ano passado, com VBP de R$ 56,8 milhões.

O diretor-presidente da Coamig, Osmar Hauagge, ressaltou que o laticínio irá contribuir para a economia local, fortalecendo a cadeia leiteira de Guarapuava e do Paraná. “Não se trata apenas de uma construção física, mas também um símbolo do compromisso da cooperativa com seus membros e com a comunidade em geral. É através dela que estamos concretizando o ciclo virtuoso da produção de leite, desde a ordenha nas fazendas até a distribuição dos produtos finais”, disse.

ESTRUTURA– As obras do laticínio começaram em 2022, realizando um sonho antigo da cooperativa, buscando transformar o trabalho dos cooperados em produtos com identidade própria, ampliando a base de comercialização para outras cidades e regiões do Paraná.

O laticínio se destaca como o primeiro do setor cooperativista da região a contar com inspeção federal, uma garantia a mais de qualidade e segurança aos produtos oferecidos pela Coamig aos consumidores.

De acordo com a cooperativa, a expectativa é de que a partir de janeiro de 2025 cerca de 30 tipos de produtos, como muçarela e outros queijos tradicionais, comecem a ser comercializados nas prateleiras das cidades de Guarapuava, Ivaí e Prudentópolis, dentro das lojas da Coamig. A população também poderá adquirir os itens produzidos pelo laticínio nos comércios locais, por meio de representantes comerciais.

Os produtos chegam às prateleiras com a marca “Fortim”, inspirado no Fortim Atalaia. A escolha do nome ocorreu após um concurso com a comunidade, em 1979, com mais de 500 sugestões. Construído no início do século XIX, o Fortim Atalaia representa a força de quem vigiava e protegia a região. Da mesma forma, os produtos e a própria cooperativa representam a proteção e a força dos produtores de leite.

COAMIG– Fundada em 1969, a Coamig surgiu com o objetivo de facilitar o desenvolvimento do setor agropecuarista e buscar melhores recursos para a atividade. Desde então vem expandindo suas operações. Em 2016, inaugurou uma loja na cidade de Ivaí, oferecendo produtos para os cooperados.

Já em 2022, inaugurou sua segunda loja, desta vez em Prudentópolis, atendendo cerca de 50 propriedades com suporte exclusivo de uma zootecnista dedicada à região. Com atuação em 20 cidades, a Coamig se consolida como uma das principais cooperativas da indústria leiteira do Paraná.

PRESENÇAS – Participaram do evento os secretários estaduais Natalino Avance de Souza (Agricultura e Abastecimento), Norberto Ortigara (Fazenda) e Aldo Bona (Ciência, Tecnologia e Ensino Superior); o diretor-presidente da Agência de Defesa Agropecuária do Paraná (Adapar), Otamir César Martins; o presidente do Sistema Ocepar, José Roberto Ricken; o prefeito eleito de Guarapuava, Denilson Baitala; o diretor-secretário da Coamig, Jorge Augusto do Nascimento; e o gerente do Laticínio Fortim, Marcelo Munaretto.