Campanha de coleta recebe embalagens vazias de agrotóxicos em Porto União e Irineópolis

Iniciativa é do Departamento Regional da Cidasc em Canoinhas, em parceria com outros órgãos do Governo do Estado e entidades

Os produtores rurais de Irineópolis e de Porto União terão uma alternativa a mais para entregar suas embalagens vazias de agrotóxicos na semana de 9 a 13 de dezembro. A campanha de coleta é organizada pelo Departamento Regional de Canoinhas da Cidasc, em parceria com entidades públicas e privadas.

O cronograma (disponível abaixo) atende diversas localidades nos dois municípios. Podem ser entregues embalagens vazias de agrotóxicos (rígidas e flexíveis), obedecendo as determinações da legislação sobre o assunto. As embalagens precisam estar vazias: as rígidas devem passar pela tríplice lavagem e as embalagens flexíveis devem ser acondicionadas em sacos de resgate para entrega no ponto de coleta. As caixas de papelão devem ser entregues desmontadas.

Foto: Reprodução/Secom SC

Nesta campanha de coleta, os caminhões para recolher o material em cada localidade foram disponibilizados pelas empresas parceiras Toni Cerealista, Bortoluzzi, Coperdia, Big Safra, Agroxisto e Cooperalfa. A iniciativa do Departamento Regional de Canoinhas tem o apoio de outros órgãos públicos estaduais: Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária, Epagri, Instituto de Meio Ambiente, Polícia Militar Ambiental, Defesa Civil, Vigilância Sanitária Estadual e Divisão de Vigilância Epidemiológica. A Polícia Rodoviária Federal e as prefeituras municipais também participam da campanha, assim como a Acodeplan (Associação de Comerciantes de Defensivos do Planalto Norte).

Segundo a gestora do Departamento Regional de Canoinhas, Maritza Martins Mansani, “a campanha de coleta é uma oportunidade para os produtores resolverem de forma prática e segura o descarte das embalagens de agrotóxicos, incluindo produtos impróprios e obsoletos que podem estar armazenados nas propriedades. Além de cumprir a legislação, essa ação evita contaminações e promove a saúde única, segurança ambiental e sanitária. É uma solução acessível e essencial para quem quer cuidar da sua propriedade e do futuro”.

A destinação correta das embalagens de agrotóxicos é uma responsabilidade compartilhada. Cabe ao produtor rural entregar as embalagens vazias até um ano após a data da compra nos pontos de coleta (em geral, o estabelecimento em que fez a aquisição ou postos criados para esta finalidade). As empresas fabricantes destes produtos são responsáveis pela logística reversa, cabendo a elas dar a destinação final aos recipientes, que não podem ser descartados no lixo comum ou reaproveitados para outros fins.

