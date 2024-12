Assembleia homenageia os 80 anos da Secretaria da Agricultura em sessão solene

A sessão solene de terça-feira (03) no plenário da Assembleia Legislativa homenageou os 80 anos da Secretaria da Agricultura e do Abastecimento do Paraná (Seab), completados em 2024. O evento reconheceu os avanços da pasta e reforçou a importância de políticas públicas voltadas ao setor.

Em oito décadas, a Seab tem ajudado a modernizar a infraestrutura do campo e promover o uso responsável da terra e dos recursos naturais, garantindo competitividade aos produtos paranaenses, segurança alimentar e qualidade de vida para a população.

A proposição foi do coordenador da Frente Parlamentar da Agroecologia e da Economia Solidária, deputado Professor Lemos; do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Ademar Luiz Traiano; do primeiro-secretário, deputado Alexandre Curi; do presidente da Comissão de Educação e líder do Governo, deputado Hussein Bakri; do presidente da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural, deputado Anibelli Neto e da líder do Bloco Parlamentar Temático da Agricultura, deputada Luciana Rafagnin.

Ao agradecer à homenagem, o secretário estadual da Agricultura e do Abastecimento, Natalino Avance de Souza, falou sobre o trabalho desempenhado por todos que se dedicam a fazer do Paraná o "supermercado do mundo". "Os servidores ficaram muito felizes com esse reconhecimento, e ele é bom tanto para aqueles que fizeram parte dessa história como para aqueles que continuam a construí-la. O Paraná pratica uma ótima agricultura, a melhor agricultura do país. Então, ser reconhecido é algo que nos enche de orgulho”, disse.

Souza falou ainda sobre caraterísticas que distinguem o Paraná de outros estados, como cooperativas fortes, entidades representativas atuantes, bom diálogo entre os setores público e privado. "Se pegarmos os nossos ciclos da erva mate, da madeira, do café, dos grãos, do leite, tudo isso foi uma construção conjunta. Não é de graça que o Paraná é considerado o supermercado do mundo, são mais de 100 cadeias produtivas fortes", completou.

CONTRIBUIÇÃO– Em seu pronunciamento, o atual secretário estadual da Fazenda e ex-secretário mais longevo da Seab (13 anos), Norberto Ortigara, destacou seus 46 anos de contribuição à Seab e a transformação histórica do agro paranaense. "Lá atrás era uma monocultura, passou por ciclos como o do café, da erva-mate, entre outros, mas que se diversificou e hoje pratica a melhor agricultura do Brasil, bem diversificada, com qualidade, com bom desempenho, é sem dúvida o setor da economia que mais cresceu em produtividade".

Para ele, a Seab foi indutora desse processo, com pesquisa, assistência técnica, infraestrutura, produção de sementes, entre outras contribuições. "Quem faz agricultura são agricultores, são pecuaristas, são produtores de madeira, mas o olhar atento e técnico de da Seab construiu esse modelo vitorioso”.

HOMENAGEM– Lemos destacou relevância da Seab no desenvolvimento do Estado. "Nós sabemos da importância que tem o trabalho feito por vários trabalhadores da Secretaria da Agricultura e do Abastecimento, porque ela contempla vários órgãos, de pesquisa, de assistência técnica, de infraestrutura, de fiscalização, entre outros”, disse.

Para o presidente da Comissão de Educação e líder do Governo, deputado Hussein Bakri, o Paraná vive um momento de desenvolvimento, em grande parte por conta de uma Secretaria de Agricultura forte, que apresenta resultados para a população. "Nós queremos parabenizar aqui toda a estrutura da Secretaria, inclusive as suas vinculadas. Receber um reconhecimento público faz bem e anima as pessoas a continuar trabalhando com a excelência de sempre”.

A líder do Bloco Parlamentar Temático da Agricultura, deputada Luciana Rafagnin, falou sobre a força da agricultura familiar. "Hoje temos mais de 370 mil propriedades, mas dessas mais de 80% são agricultores familiares. E a Secretaria sempre contribuiu muito para que todos os agricultores tivessem todo o apoio e pudessem tornar da agricultura do Estado do Paraná uma agricultura realmente positiva e com menos desigualdade no campo”.

O coordenador da Frente Parlamentar de Apoio a Cadeia Produtiva do Leite, deputado Luis Corti, destacou que a agricultura firme e forte é mais do que um orgulho, é um parâmetro para a economia nacional. "Nós homenageamos hoje a técnica que faz do Brasil o tamanho que é. Parabéns à Seab por nos deixar tão orgulhosos”.

HISTÓRIA – A Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento do Paraná completou 80 anos em 18 de setembro. Nessa data, em 1944, o interventor federal Manoel Ribas assinou o Decreto-Lei 251 criando a Secretaria de Estado dos Negócios da Agricultura, Indústria e Comércio, dando à agricultura o protagonismo em um órgão estatal.

Até então ela figurava como departamento da Secretaria de Estado dos Negócios de Obras Públicas, Viação e Agricultura. O primeiro secretário foi o engenheiro agrônomo Manoel Carneiro Albuquerque Filho. Ele trabalhava no Ministério da Agricultura, no Rio de Janeiro, e transferiu-se ao Paraná a convite do presidente Getúlio Vargas para assumir a função de secretário até o final de 1945. Outros 44 secretários seguiram-se a ele.

A Secretaria da Agricultura e do Abastecimento tem atualmente 367 servidores efetivos distribuídos entre a sede, em Curitiba, e 23 Núcleos Regionais espalhados pelo Estado. Além deles, há 62 técnicos administrativos terceirizados e outros 51 colaboradores. A estrutura também tem o apoio de sete estagiários e 30 residentes técnicos.

Três instituições estão vinculadas à Seab. A Centrais de Abastecimento do Paraná (Ceasa) foi criada em 1972 e imediatamente passou a integrar a estrutura da secretaria participando de planos e programas, visando ao abastecimento e à segurança alimentar. A Agência de Defesa Agropecuária (Adapar) foi criada em 2011 assumindo as funções de defesa sanitária animal e vegetal após a extinção do Departamento de Fiscalização (Defis).

A terceira vinculada passou a fazer parte da estrutura em 2019. O Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná – Iapar-Emater (IDR-Paraná) foi resultado da incorporação do Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater), da Companhia de Desenvolvimento Agropecuário do Paraná (Codapar), do Centro Paranaense de Referência em Agroecologia (CPRA) e do Instituto Agronômico do Paraná (Iapar), unindo pesquisa, assistência técnica e extensão rural em uma mesma unidade.

Com apoio técnico e esforço de milhares de pessoas, o Paraná chega em 2024 com um Valor Bruto de Produção Agropecuária de quase R$ 200 bilhões, liderança em alguns segmentos (feijão, cevada, frangos e peixes) e protagonismo internacional em outros (soja, trigo, milho, suínos e leite). O agronegócio também representa cerca de 70% da pauta de exportações, fruto de um trabalho de grandes e pequenas agroindústrias e do cooperativismo.

PRESENÇAS – Participaram do evento servidores do Sistema Estadual da Agricultura (Seagri), composto, além da Seab, pela Adapar, IDR-Paraná e Ceasa; o diretor presidente da Ceasa, Eder Bublitz; o diretor-presidente do IDR-Paraná, Richard Golba; o secretário de Desenvolvimento Sustentável, Everton Souza; ex-secretários da Agricultura do Paraná, como George Hiraiwa (2018) e Orlando Pessuti (2003-2006); e representantes de diversos órgãos, associações e empresas ligadas ao segmento.