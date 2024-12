AVISO DE PAUTA: Epagri entrega obra de reforma de unidade de arroz em Itajaí na quinta-feira

Com investimentos do Estado em mais de R$ 480 mil, o espaço passou por readequações (Foto: Divulgação/Epagri)

Nesta quinta-feira, 5, em Itajaí, a Epagri fará a entrega da Unidade de Apoio ao Campo Experimental de Arroz Irrigado. A estrutura passou por reforma após a passagem do ciclone extratropical que atingiu o estado de Santa Catarina em julho de 2023. O evento será às 14h, na Estação Experimental da Epagri em Itajaí (EEI).

Esta unidade tem 570 m² e é utilizada para armazenamento de insumos e máquinas, realização de análises e mensurações de experimentos e como área de suporte para os empregados da EEI. Com investimentos de R$ 480.250,00, pagos com recursos do Estado, o espaço passou por readequações para prevenir danos futuros ocasionados pelos fortes ventos.

Serviço

O quê:Entrega da reforma da Unidade de Apoio ao Campo Experimental de Arroz Irrigado

Quando:quinta-feira, 5 de dezembro, às 14h

Onde:Estação Experimental da Epagri em Itajaí. Rodovia Antônio Heil, 6800, Bairro Itaipava, Itajaí – SC

Mais informações e entrevistas:Ester Wickert, gerente da Estação Experimental da Epagri em Itajaí (EEI), fone: (47) 3398-6300

Alexander de Andrade, pesquisador da EEI, fone (47) 3398-6300

Informações para a imprensa:Isabela Schwengber, assessora de Comunicação da Epagri, fones (48) 3665-5407/99161-6596