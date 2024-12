Cooperativa de Tunápolis apoiada pela Epagri comemora 20 anos e recebe investimento para ampliação de infraestrutura

Cooperativa vai investir na ampliação da infraestrutura de produção de lácteos

A Cooperativa da Agricultura Familiar de Tunápolis (Coomilp) está completando 20 anos. Para comemorar, realizou uma semana de atividades, entre 18 e 24 de novembro, que contou com a participação da Epagri. A principal delas foi a assinatura de um projeto via Fundo de Desenvolvimento Rural (FDR) no valor de R$ 238.443,16. O financiamento, a ser pago pela cooperativa em cinco anos sem juros, será investido na ampliação da infraestrutura de produção da agroindústria de lácteos.

A assinatura do projeto aconteceu na sede da cooperativa, no dia 18. A Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária foi representada pelo diretor de cooperativismo e desenvolvimento rural, Léo Teobaldo Kroth. A Epagri foi representada pelo seu gerente regional em São Miguel do Oeste, Sidinei Egon Simon, e pelos extensionistas rurais Elvys Taffarel e Célio Air Mikulski.

Irineu Paulo Stuelp, presidente da Coomilp, afirma que, com o investimento, será possível otimizar o fluxo de produção dos queijos das famílias cooperadas. Assim, os queijos poderão ficar em maturação, à espera do momento mais oportuno para comercialização.

Célio destaca que, nestes 20 anos, inúmeras políticas públicas foram fomentadas pela Epagri junto à Coomilp. Segundo ele, a maior de todas foi a assistência técnica e extensão rural prestadas às famílias agricultoras, à própria cooperativa e seus ramos de negócios.

Foto: Reprodução/Secom SC

Palestra

No sábado, 23, aconteceu o evento comemorativo dos 20 anos de fundação da Coomilp. A Epagri também esteve presente, representada pelo extensionista Jonas Marcelo Ramon. Ele palestrou sobre as perspectivas da cadeia produtiva do leite.

Atualmente, a Cooperativa da Agricultura Familiar de Tunápolis faz captação de leite em cerca de 100 famílias produtoras, alcançando um volume de cerca de 500 mil litros por mês. Em torno de 200 mil litros são vendidos a granel ou spot para outros grandes laticínios da região. Os outros 300 mil litros são transformados em queijos e vendidos em lojas de todo Brasil.

A Coomilp é fruto do projeto Microbacias 2. Iniciou suas atividades com a captação e venda coletiva de leite in natura. Com o passar dos anos, agregou valor ao produto, através de uma agroindústria de lácteos.