Gabriel Souza participa da abertura da Fenasoja na edição em que se comemora os 100 anos do plantio do grão no Brasil

Em clima de festa e comemoração, foi aberta oficialmente neste sábado (30/11)a 24ª Feira Nacional da Soja (Fenasoja), realizada em Santa Rosa. O evento contou com a presença do vice-governador Gabriel Souza, secretários de Estado e de autoridades. Neste ano, a Fenasoja celebra os 100 anos do plantio comercial do grão no Brasil, que teve início no município de Santa de Rosa, conhecido como o berço nacional da soja, pela Lei Federal 14.349/2022. A feira é considerada o maior evento multissetorial do país, fomentando negócios, relacionamentos, conhecimentos e inovação. Traz uma vasta programação e ocorre até 8 de dezembro.

O vice-governador, que representou o governo do Estado na feira, comentou sobre os investimentos no Rio Grande do Sul e na região. "Esta edição da feira demonstra a superação do produtor rural neste ano de tanta adversidade e também a celebração dos 100 anos da soja no Brasil, que começou aqui em Santa Rosa, o berço da produção do grão. Naturalmente, o Estado está junto com essa força de trabalho, dessa cadeia produtiva do agro, que gera muito emprego e renda", afirma.

Em ato histórico, familiares do pastor Albert Lehenbauer, que introduziu a soja no Brasil há 100 anos, desembarcaram na Fenasoja nea sexta-feira (29/11). Pastor Walter Lehenbauer, que é neto do pastor Albert, e sua família chegaram para uma série de atividades na feira, entre elas o encontro com descendentes de quatro famílias que receberam os grãos e introduziram nas lavouras: Bessel, Schwartz, Muller e Brakmann. O dia D das celebrações será nesta segunda-feira (2/12).

O presidente da Fenasoja 2024, Dário Germano, citou que este gesto tão simples e abençoado do pastor de trazer dos Estados Unidos os grãos de soja para melhorar a vida das pessoas marca a história do berço da soja e o propósito de semear, colher e compartilhar. “Este legado do pastor nos ensina que mais importante do que semear e colher é partilhar, fazer o bem. E essa é a marca do voluntariado que faz da Fenasoja a maior feira multissetorial do Brasil. A produção da soja mudou o rumo da história do Brasil, mudou a vida dos brasileiros”, ressaltou.

A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) projeta, para a safra 2024/2025, 166 milhões de toneladas no Brasil, o que representa um aumento de aproximadamente 12,4% em relação à safra anterior. De acordo com as projeções da Emater, o Rio Grande do Sul cultivará uma área de 6,81 milhões de hectares que deverá resultar numa produção de 21,65 milhões de toneladas de soja, com produtividade média de 3.179 kg/ha. Isso representa um aumento de 1,57% na área plantada, 18,59% na produção estimada e de 13,17% na produtividade esperada por hectare.

“A soja é a principal commodity de exportação do nosso Estado e, certamente, após três grandes estiagens e enchentes nos tiraram grande produtividade, mas estamos nos encaminhamos para uma boa safra e temos confiança. Sessenta e quatro por cento do plantio já está encaminhado”, ressaltou o secretário da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação, Clair Kuhn, que esteve ao lado do secretário do Desenvolvimento Econômico, Ernani Polo.

Assinatura

O vice-governador aproveitou o momento para assinar o atestado de viabilidade para a implantação de uma rua lateral, situada à margem da rodovia ERS-344, trecho da BRS-472 (para Cruzeiro) - acesso à Vila Cruzeiro, com extensão de 8,80 km. Esse era um pedido do prefeito de Santa Rosa, Anderson Mantei, que foi atendido pelo Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer).

Gabriel assinou atestado de viabilidade para a implantação de rua lateral no acesso à Vila Cruzeiro -Foto: Joel Vargas/GVG