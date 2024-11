Governador destaca papel das cooperativas no crescimento econômico do Paraná

O governador Carlos Massa Ratinho Junior destacou, durante a abertura do Encontro das Cooperativas Paranaenses, nesta sexta-feira (29), a importância do sistema de cooperativo paranaense para os avanços econômicos do Estado. O Paraná é o estado brasileiro com o maior número de cooperativas do País, com mais de 226 organizações.

Segundo Ratinho Junior, a eficiência do cooperativismo e do associativismo é um dos principais fatores para que o Paraná esteja batendo recordes em vários índices econômicos, como a terceira menor taxa de desemprego da sua história e a melhor nota já conquistada em relação ao Capag , que atesta a saúde financeira do Estado.

“O Paraná hoje é a maior referência no cooperativismo nacional, sejam elas do agronegócio, de crédito ou de saúde. São milhares de pessoas envolvidas nestas atividades, que são fundamentais para o desenvolvimento econômico e social do Estado. Temos alcançado alguns dos melhores resultados da nossa história e muito disso é fruto do trabalho do cooperativismo paranaense”, disse.

As cooperativas do Paraná são uma referência para todo o Brasil e estão entre as maiores empresas brasileiras. Entre as 500 maiores companhias, 41 são paranaenses e 16 delas são cooperativas locais . Além disso, entre as principais cooperativas agroindustriais de todo o mundo, 11 são do Paraná.

“É um modelo que nos orgulha muito e que está sendo exportado pelo Paraná inclusive para outros países, justamente porque há um trabalho de excelência que é exemplo para as outras regiões. Isso é importante, porque elas expandem seus horizontes, mas seguem trazendo riquezas para o Paraná”, afirmou o governador.

Em 2023, as cooperativas do Paraná tiveram um faturamento de R$ 202 bilhões, segundo o Sistema Ocepar. Com o aumento da produção e o retorno dos investimentos agroindustriais feitos nos últimos anos, a expectativa é que esta movimentação chegue a R$ 300 bilhões até 2026 e a R$ 500 bilhões em 2030.

“Hoje o cooperativismo paranaense movimenta 64% da safra de grãos do Estado e 45% da produção de proteína animal. São números que reforçam esta importância para a economia paranaense e brasileira”, disse o presidente do Sistema Ocepar, José Roberto Ricken.

SISTEMA– Mais de 2 mil pessoas estiveram presentes na abertura do Encontro das Cooperativas Paranaenses em Curitiba nesta sexta-feira. Os presentes dão uma amostra do sistema cooperativo paranaense de hoje: metade das lideranças das cooperativas que estavam no evento eram mulheres.

“Isso é muito importante. A mulher está integrada ao sistema, com posições de liderança, levando suas contribuições e engrandecendo esta dinâmica que é um sucesso, especialmente no que diz respeito às pequenas propriedades”, afirmou Ricken.

De acordo com a Ocepar, 82% dos produtores cooperados ou ligados ao associativismo operam em pequenas propriedades, com menos de 50 hectares.

“O cooperativismo que é feito no Paraná orgulha todo o Brasil. É uma referência, pela diferença que faz na vida das pessoas, nas comunidades e nos municípios onde as cooperativas estão”, afirmou a superintendente da Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB), Tânia Zanella.

HOMENAGENS– Na abertura do encontro, o governador Ratinho Junior também participou da entrega do Prêmio Ocepar 2024, que homenageou o ex-presidente da cooperativa Agrária, Jorge Karl, e o deputado federal Pedro Lupion, que é presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA) no Congresso Nacional.

PRESENÇAS– Também estiveram presentes no evento o vice-governador Darci Piana; os secretários estaduais da Agricultura e Abastecimento, Natalino Avance de Souza; da Fazenda, Norberto Ortigara; da Indústria, Comércio e Serviço, Ricardo Barros; da Mulher, da Igualdade Racial e da Pessoa Idosa, Leandre Dal Ponte; da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Aldo Bona; os deputados federais Pedro Lupion, Tião Medeiros, Sérgio Souza e Luiz Nishimori; os deputados estaduais Alexandre Curi, Anibelli Neto e Fábio Oliveira; e demais autoridades.