O Quebra-Nozes leva a magia do Natal ao palco do Teatro Guaíra e fecha calendário de 2024

O tradicional balé "O Quebra-Nozes" é a fonte de inspiração para a superprodução que levará a magia do Natal aos palcos do Teatro Guaíra. O espetáculo, que será apresentado dias 7 e 8 e de 11 a 15 de dezembro, reúne todos os corpos artísticos que convivem no Centro Cultural Teatro Guaíra. Os ingressos estão disponíveis a partir desta sexta-feira (29), pelo Deu Balada e na bilheteria do teatro, a R$ 20 e R$ 10 (meia-entrada).

Com concepção e direção-geral de Luiz Fernando Bongiovanni, entram em cena a Orquestra Sinfônica do Paraná, Balé Teatro Guaíra, Escola de Dança Teatro Guaíra e G2 Cia de Dança Teatro Guaíra. Ao todo são mais de 150 artistas em ação, além de toda a equipe técnica que faz mágica nos bastidores.

O espetáculo garante alto nível no fechamento do ano em que se comemorou os 140 anos do Teatro Guaíra. “É um desafio, mas ao mesmo tempo é um grande prazer ver essa realização”, define Bongiovanni, que é o diretor do Balé Teatro Guaíra.

Com estreia ano passado, a montagem atraiu cerca de 15 mil pessoas ao Guairão, com todas as apresentações lotadas. “Queremos arrebatar o público em uma experiência ímpar e deixar todos encantados, primeiro com a história, depois com essa casa maravilhosa e bem equipada que é o Centro Cultural Teatro Guaíra”, ressalta o diretor.

A produção tem convidados ilustres: na cenografia Renato Theobaldo, nos figurinos Paulinho Maia e na iluminação Wagner Corrêa, além de uma participação especial de Nickolle Abreu e Pedro Mello e Cruz, do Circocan.

Na Orquestra, dois maestros revezam a batuta: o diretor musical e regente titular da Orquestra Sinfônica do Paraná, Roberto Tibiriçá, e Alexandre Brasolim, violinista e maestro do projeto “Guaíra para todos”. A trilha é um clássico de Pyotr Ilyich Tchaikovsky.

Serviço:

O Quebra-Nozes

Data das apresentações: 07 e 08 e de 11 a 15 de dezembro

Horários: quartas a sábados às 20h; domingos às 19h.

Regência da Orquestra

Roberto Tibiriçá - apresentações dos dias 7, 8, 11 e 12/12

Alexandre Brasolim - apresentações dos dias 13 a 15/12

Local: Bento Munhoz da Rocha Neto (Guairão) - Rua Conselheiro Laurindo, 175 – Centro, Curitiba

Classificação etária: Livre

Ingressos: R$ 20,00 e R$10 (meia-entrada)

Venda de ingressos: Deu balada