Feira Sabores Paraná retorna a Curitiba para mostrar a força da agroindústria familiar

Após um intervalo de dez anos, a Feira Sabores do Paraná volta a Curitiba. O evento, que é uma das principais vitrines da produção dos agricultores familiares do Estado, foi aberto nesta quinta-feira (28), no salão de eventos do Museu Oscar Niemeyer. O objetivo é divulgar o trabalho as pequenas agroindústrias paranaenses e a produção de alimentos artesanais.

Nesta edição, 76 agroindústrias familiares de 56 municípios estão reunidas mostrando seus trabalhos. Entre eles, dez empreendimentos do Rio Grande do Sul, que vieram expor seus produtos no Paraná a partir de uma parceria que tem como objetivo apoiar municípios atingidos pelas fortes chuvas que passaram pelo estado gaúcho em maio.

“É muito importante que um evento tão tradicional como é a Feira Sabores do Paraná volte a ser realizada. São produtos de muita qualidade, feitos com muito cuidado, que agregam valor à nossa agricultura. É a chance de mostrar para o grande público os potenciais da agricultura familiar e das pequenas indústrias do campo”, disse o vice-governador Darci Piana, na abertura do evento.

Originalmente, a feira era realizada anualmente na Capital do Estado entre 2000 e 2014, quando foi interrompida. Desde então, exposições semelhantes seguiram acontecendo no Interior do Estado, mas sem um evento centralizado em Curitiba.

De acordo com o secretário de Agricultura e Abastecimento, Natalino Avance de Souza, o evento é uma oportunidade de dar visibilidade ao trabalho de qualificação das agroindústrias familiares feito pelo Governo do Estado. “Voltamos a Curitiba porque entendemos que aqui é a principal vitrine do Paraná. Estes produtos são a primeira ou a segunda renda de muitas famílias que vivem no campo e por isso é muito importante a gente mostrar o quanto eles se profissionalizaram nos últimos anos”, disse.

Como parte deste trabalho, o Estado já confirmou que o evento voltará a ser realizado em 2025, quando receberá 150 produtores no Centro de Eventos Positivo, entre 21 e 24 de agosto. “Queremos que a competência e o empreendedorismo dos agricultores familiares do Paraná tenham mais espaço, que sejam projetados cada vez mais”, afirmou Souza.

APOIO– O Governo do Estado apoia o desenvolvimento das agroindústrias do Paraná por meio do Instituto de Desenvolvimento Rural (IDR-Paraná). Os extensionistas do instituto orientam os produtores a qualificar seus processos produtivos, visando maior competitividade e renda para eles. As orientações também têm como objetivo modernizar os processos, retendo jovens talentos no campo.

Além disso, a Secretaria da Agricultura e do Abastecimento está desenvolvendo uma proposta de linha de crédito pelo Banco do Agricultor Paranaense que apoie a regularização fundiária das propriedades familiares ou a expansão da produção das pequenas agroindústrias. “A ideia é uma linha de apoio financeiro com juro zero e um bônus de adimplência com um valor que ainda estamos definindo”, disse Natalino Avance de Souza.

SUSAF– As agroindústrias expositoras que vieram do Interior do Estado podem comercializar seus produtos em Curitiba em razão da regulamentação do Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agroindustrial Familiar, Artesanal e de Pequeno Porte (Susaf).

Por meio dele, os municípios que têm um Sistema de Inspeção Municipal (SIM) de excelência podem conferir o selo Susaf a agroindústrias com o mesmo padrão de qualidade higiênico-sanitária, passando a ter o direito de vender em todo o Paraná e não apenas nos limites do território municipal.

Na abertura da feira, o prefeito de Sabáudia, Moisés Soares Ribeiro Filho, recebeu o certificado de seu município. Há atualmente 160 municípios certificados pelo Susaf.

AGROINDÚSTRIAS- A produtora Lívia Trevisan, da Estância Baobá, de Jaguapitã, também recebeu o selo para seu estabelecimento. “Representa, essencialmente, mais vendas”, afirmou. De um mercado potencial de 14 mil pessoas amplia para 11,8 milhões, que é a população paranaense.

Ela e o marido, Samuel Camberfort, produzem queijos artesanais na propriedade desde 2016. Um ano antes tinham retornado da França, onde viveram por um período. Desde o início, a proposta foi de executar um projeto agroecológico, com produção de vacas, ovelhas e aves, e a convivência harmônica com a natureza.

Atualmente produzem mais de 15 tipos de queijos, com leite de ovelhas e vacas Jersey. O destaque é o Requeijão de Corte, receita da bisavó de Lívia, que rendeu o prêmio Super Ouro no Mundial de Queijos de 2024, realizado em São Paulo em abril.

A feira, no entanto, reúne produtores de todas as regiões do Estado. Marcos e Talita Lezuk, de Prudentópolis, estão no evento com os embutidos produzidos na propriedade da família. A Lezuk Embutidos foi a primeira a ter o selo do Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal (Sisbi) no município, atestando a qualidade dos produtos.

Hoje, produz mais de 15 tipos de embutidos. Além de cinco membros da família, emprega seis pessoas. Marcos soube da feira pelos técnicos do IDR-Paraná, assim como sempre é comunicado por eles de algum evento. "É importante para divulgar os produtos artesanais, o nome de nosso município e para não perder os laços familiares", salientou.

ERVA-MATE E VINHO– No mesmo ambiente da feira os visitantes também podem encontrar o espaço da erva-mate, em que são apresentados produtos dessa que é uma das mais tradicionais culturas agrícolas do Estado. Como novidade é possível experimentar o mate on tap, ou mate gaseificado. Igualmente há chás mates com blends, utilizando plantas medicinais.

A Associação dos Vitinicultores do Paraná (Vinopar) também está presente com um estande. São apresentados para venda 20 rótulos de dez vinícolas.

FEIRA- Além da comercialização dos produtos, a Feira Sabores do Paraná conta com um espaço de gastronomia e ambiente para aulas-show de culinária com ingredientes disponíveis na feira ou cultivares desenvolvidas pelo IDR-Paraná. Ela estará aberta até domingo (01), das 10 às 20 horas.

O evento é promovido pela secretaria estadual da Agricultura e do Abastecimento (Seab), com execução do IDR-Paraná e apoio da Agência de Defesa Agropecuária do Paraná (Adapar), Secretaria Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional de Curitiba, Sistema Faep/Senar-PR, Sebrae/PR e Fetaep.

PRESENÇAS– Também estiveram no evento de abertura o secretário da Fazenda, Norberto Ortigara; o secretário da Indústria e Comércio, Ricardo Barros; o presidente do IDR-Paraná, Richard Golba; os representantes do MDA, Edson Antonio Domagena e Leila Klenk: o superintendente do Sebrae/PR, Vitor Tioqueta: o presidente da Fetaep, Alexandre Leal dos Santos; o presidente do Sistema Ocepar, José Roberto Ricken, e a representante da Faep, Débora Grimm; e demais autoridades.