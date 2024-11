Com mais de 21 mil downloads, app Paraná Agro centraliza serviços para produtores rurais

Desde seu lançamento, em agosto de 2022, o aplicativo Paraná Agro, desenvolvido pela Celepar, tem facilitado o acesso de produtores rurais paranaenses a informações essenciais e serviços digitais, centralizando tudo em uma plataforma única e gratuita. Com mais de 21 mil downloads, o aplicativo já registra aproximadamente 1.400 acessos diários, consolidando-se como uma ferramenta importante para o setor agropecuário no estado.

A criação do Paraná Agro nasceu da necessidade de reunir em um só lugar os principais serviços e informações dos órgãos que integram o Sistema Estadual de Agricultura (Seagri), como a Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento (Seab), a Agência de Defesa Agropecuária (Adapar), a Central de Abastecimento do Paraná (Ceasa Paraná) e o Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná - Iapar-Emater (IDR-Paraná).

“A criação do Paraná Agro visa centralizar os principais serviços e informações essenciais para os produtores em uma única plataforma. O objetivo é facilitar o acesso, economizando tempo e tornando a gestão da propriedade mais eficiente,” explica José Eduardo Rodrigues, coordenador de relacionamento com o cliente da Celepar.

No Paraná Agro, os usuários podem, por exemplo, acompanhar a cotação do mercado agrícola em tempo real, consultar estatísticas da produção agropecuária, verificar o histórico do valor bruto de produção e dos preços das terras nos municípios, e atualizar dados cadastrais do rebanho durante o período de atualização obrigatória.

O aplicativo também desempenha um papel importante durante a campanha anual de atualização de rebanho, realizada pela Adapar. “Todos os anos, durante a campanha de atualização de rebanho, o aplicativo Paraná Agro permite que os produtores atualizem suas informações com facilidade, que contam com uma ferramenta prática e acessível”, destaca Marcelo Andrade Amadeu, servidor do departamento Técnico de Tecnologia da Informação da Adapar.

Para o chefe da divisão de Saúde Animal da Adapar, Rafael Gonçalves Dias, o Paraná Agro proporciona eficiência e conveniência aos produtores, que precisam atualizar seus rebanhos anualmente. “O Paraná possui mais de 200 mil propriedades com criação de animais de produção. O aplicativo Paraná Agro é mais uma opção que o estado oferece aos seus produtores rurais para cumprir com essa exigência, sem sair de suas casas, trazendo com isso mais comodidade, transparência e comprometimento com as questões sanitárias do estado”, salienta.

FACILIDADE AO PRODUTOR– Essa praticidade é ressaltada por quem utiliza o app no dia a dia. Antônio Carlos de Meira Ramina, agricultor familiar de São Mateus do Sul, explica as mudanças. “O app trouxe muito mais agilidade, porque não preciso mais ir até a Adapar para fazer a atualização do rebanho. Agora, consigo resolver tudo na palma da mão. Depois que fiz o cadastro e criei minha senha, ficou ainda mais simples”, diz.

João Carlos Correia, produtor de Cruzeiro do Oeste, também destaca os benefícios. “Facilitou bastante, porque agora consigo acessar meus dados de qualquer lugar. Tudo o que preciso está disponível no aplicativo, e o processo de inserir e consultar informações ficou muito mais prático”.

Para o diretor do Departamento de Economia Rural (Deral) da Seab, Marcelo Garrido, o aplicativo atende à crescente demanda dos produtores rurais por agilidade nas tomadas de decisão. “O aplicativo dá subsídios para nós, como setor público, e principalmente para o produtor, que precisa de informações rápidas e confiáveis para trabalhar.”

EXPANSÃO DE SERVIÇOS – Atualmente, o Paraná Agro está disponível para dispositivos Android e iOS, com 18 mil downloads registrados em Android e 3.800 em iOS. A Celepar planeja expandir o app para incluir novos serviços e integrar mais funcionalidades dos órgãos parceiros do Seagri, como SEAB e ADAPAR, ampliando ainda mais o acesso dos produtores a dados e serviços essenciais para a produção agrícola e pecuária.