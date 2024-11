Começa nesta quinta a Feira Sabores do Paraná com produtos da agricultura familiar

A partir das 16 horas desta quinta-feira (28) até as 20 horas de domingo (1º) a população de Curitiba e região poderá experimentar e adquirir produtos industrializados da agricultura familiar paranaense durante a Feira Sabores do Paraná , que acontece no Museu Oscar Niemeyer. Estarão presentes 66 agroindústrias de 46 municípios paranaenses e dez do Rio Grande do Sul. A entrada é gratuita.

A Feira Sabores do Paraná é retomada após uma interrupção de 10 anos, para ser mais uma vitrine da produção dos agricultores familiares. Todos os participantes possuem Cadastro Nacional da Agricultura Familiar (CAF) ativo e as agroindústrias alimentícias estão regularizadas sanitariamente. Os produtos que forem comercializados estarão todos rotulados, seguindo a legislação vigente.

O evento é promovido pela secretaria estadual da Agricultura e do Abastecimento (Seab), com execução do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná - Iapar-Emater (IDR-Paraná) e apoio da Agência de Defesa Agropecuária do Paraná (Adapar), Secretaria Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional de Curitiba, Sistema Faep/Senar-PR, Sebrae/PR e Fetaep.

FEIRA SABORES– A Feira Sabores do Paraná aconteceu de 2000 a 2014, com edições em Curitiba e em diversos municípios do Estado. Como naquela época, a gastronomia continua sendo o carro-chefe para divulgar as atrações turísticas paranaenses. Também serão realizadas aulas-show de culinária, com ingredientes disponíveis na feira ou alguma cultivar desenvolvida pela pesquisa do IDR-Paraná. Cada aula-show terá o número máximo de 30 participantes e a inscrição é gratuita e feita no local.

A abertura da feira será nesta quinta-feira (28), às 16 horas, no salão de eventos do Museu Oscar Niemeyer. De sexta a domingo estará aberta ao público sempre das 10 horas às 20 horas.