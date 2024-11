Com o apoio do Governo do Tocantins, produtores tocantinenses participam de evento de apicultura e meliponicultura em Aparecida do Norte

Caravana composta por 60 apicultores e meliponicultores do Estado embarcou rumo a Aparecida do Norte/SP - Foto: Seagro/Governo do Tocantins

Com o apoio do Governo do Tocantins, por meio da Secretaria da Agricultura e Pecuária (Seagro), uma caravana composta por 60 apicultores e meliponicultores do estado embarcou para Aparecida do Norte/SP para participar do 24º Congresso Brasileiro de Apicultura (Conbrapi 2024) e do X Congresso Brasileiro de Meliponicultura. O evento, que ocorre de 27 a 30 de novembro, é o principal encontro do setor no Brasil, reunindo especialistas, pesquisadores, produtores e empresas para discutir inovações e oportunidades no segmento.

Segundo a médica veterinária e responsável pelo setor de apicultura e meliponicultura da Seagro, Erika Jardim, a participação no evento é estratégica. “Essas oportunidades de capacitação são fundamentais para a qualificação profissional de nossos apicultores e meliponicultores, garantindo melhores produtividades e, consequentemente, maior produção no Tocantins”, destaca a médica veterinária.

A caravana também terá a oportunidade de participar de atividades voltadas ao fortalecimento de arranjos produtivos locais e ao desenvolvimento sustentável do setor. Além disso, o evento é uma plataforma para networking e negócios, fomentando parcerias e ampliando os horizontes dos produtores tocantinenses.

A participação da caravana tocantinense reforça o compromisso do Governo do Tocantins em investir na capacitação de seus produtores e na valorização das cadeias produtivas locais, alinhando-se às tendências globais do setor.

Conbrapi

Promovido anualmente, o Conbrapi destaca-se pela vasta programação, que inclui workshops, palestras, exposições e painéis temáticos. Este ano, temas como melhoramento genético, sustentabilidade, produção orgânica e bioeconomia estarão em foco.

Com temas que abrangem desde o manejo sustentável até inovações tecnológicas na criação de abelhas, o Conbrapi 2024 reflete a crescente relevância da apicultura e da meliponicultura para a economia brasileira e a preservação ambiental.