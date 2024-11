Brocolito, Cenourita: personagens vão encantar a Colheita de Natal na Ceasa

Pela primeira vez, a Ceasa de Curitiba também vai fazer parte do circuito natalino da Capital. O estacionamento da central de distribuição, localizada no bairro Tatuquara, está sendo decorado para receber o evento Colheita de Natal, que acontece entre 1º e 21 de dezembro. A principal atração é o espetáculo Sabores Mágicos da Floresta Encantada, uma encenação musical que celebra os alimentos comercializados no local e conscientiza sobre os benefícios da alimentação saudável.

Durante esse período, a cenografia da Floresta Encantada estará aberta à visitação das 19h às 21h30, oferecendo um ambiente repleto de cores, formas e surpresas, inspirado nos alimentos frescos, flores, plantas e legumes que são símbolos do trabalho da Ceasa. Ele vai contar com parque infantil e vários elementos “instagramáveis”.

Já o espetáculo Sabores Mágicos da Floresta Encantada vai acontecer nos dias 6, 7, 13, 14, 20 e 21 de dezembro, às 20h, sempre nas sextas-feiras e sábados. A apresentação, que tem duração de 45 minutos, combina arte, dança e personagens mágicos representando frutas, flores e vegetais, que contam uma história sobre a natureza, a saúde e a união.

Os personagens Brocolito, Moranguinha, Florinha Margarida, Tomatinho Trapalhão, Senhor Abóbora e Cenourita vão levar ao palco uma mensagem lúdica explicando os valores nutricionais de cada alimento, incentivando a alimentação saudável às crianças e toda a família. A entrada é gratuita.

SERVIÇO

Visitação à Cenografia: De 1º a 21 de dezembro, das 19h às 21h30, com abertura dos portões às 18h30

Espetáculo Sabores Mágicos da Floresta Encantada: dias 6, 7, 13, 14, 20 e 21 de dezembro, das 20h às 20h45

Local: Ceasa Paraná – BR-116, km 111 – Tatuquara - Curitiba.