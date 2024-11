Retorno da Feira Sabores do Paraná valoriza produtos da agroindústria familiar

A Feira Sabores do Paraná, com amostra e venda de produtos industrializados da agricultura familiar paranaense, está de volta. Ela acontece entre os dias 28 de novembro e 1º de dezembro no salão de eventos do Museu Oscar Niemeyer, em Curitiba. Estarão presentes 66 agroindústrias de 46 municípios paranaenses e dez do Rio Grande do Sul, totalizando 76 produtores. A entrada é gratuita.

“Nós temos orgulho daquilo que é feito pelos agricultores familiares deste Estado, desde o plantio até a transformação do produto para entregar algo com maior valor agregado aos consumidores”, diz o secretário de Estado da Agricultura e do Abastecimento, Natalino Avance de Souza. “Mas é preciso que os produtos saiam de seus locais de origem e se tornem conhecidos, apreciados e consumidos, pois são muito bons”.

A Feira Sabores do Paraná está sendo retomada, após interrupção de 10 anos, para ser mais uma vitrine da produção dos agricultores familiares. “Temos programas consistentes e bem planejados de incentivo e apoio, que têm melhorado a vida dos produtores e ajudado a movimentar a economia estadual”, reforça Natalino.

Entre eles está o Coopera Paraná, que tem objetivo de fortalecer as cooperativas e associações da agricultura familiar por meio de ações integradas entre setor público e privado, para que melhorem sua eficiência, promovendo maiores condições para a sustentabilidade das organizações. Ele trabalha em quatro eixos principais: acompanhamento técnico-gerencial, capacitação de técnicos e dirigentes, comercialização e acesso a mercados, e instrumentos e políticas de apoio.

Também concorre para a criação do espírito empreendedor nos agricultores familiares o Banco do Agricultor Paranaense. Além de possibilitar financiamentos com juros reduzidos ou totalmente zerados para a produção, oferece linhas para investimentos em agroindustrialização dos produtos. O Estado tem reforçado ainda programas de competitividade e renda, inclusão produtiva da agricultura familiar, produção sustentável e segurança alimentar e nutricional no projeto Nossa Gente Paraná.

A regulamentação do Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agroindustrial Familiar, Artesanal e de Pequeno Porte (Susaf/PR), em 2020, foi um grande avanço no auxílio à comercialização dos produtos da agricultura familiar. Até agora 160 municípios aderiram ao sistema, possibilitando que agroindústrias locais que transformam os produtos de origem animal ampliassem o volume limitado de seus consumidores municipais para atingir todo o Paraná. O principal requisito é a excelência na qualidade higiênico-sanitária dos produtos.

“Os consumidores poderão encontrar na feira produtos artesanais, feitos por pequenos produtores, e muito ligados à nossa identidade regional e à memória afetiva”, diz Karolline Silva, coordenadora estadual de Agroindústria do Paraná e engenheira de Alimentos do IDR-Paraná. “Para os produtores é mais uma possibilidade de abertura de mercado, muitos costumam vender no próprio município e agora o Estado oferece essa vitrine, possibilitando que eles mantenham esse canal aberto até porque muitos deles já praticam venda online”.

Segundo ela, a parceria que o Paraná tem com órgãos representantes da agricultura gaúcha, particularmente com a Emater, possibilitou que alguns agricultores familiares também fossem selecionados para a feira. “Quando vimos o que aconteceu no Rio Grande do Sul com as fortes chuvas e enchentes que deixaram bastante prejuízo, entendemos que seria muito importante que colaborássemos de alguma forma, então decidimos que pelo menos algumas deveriam estar aqui conosco para ajudar na retomada da economia do Estado”.

FEIRA SABORES– O evento é promovido pela Secretaria Estadual da Agricultura e do Abastecimento (Seab), com execução do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná - Iapar-Emater (IDR-Paraná) e apoio da Agência de Defesa Agropecuária do Paraná (Adapar), Secretaria Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional de Curitiba, Sistema Faep/Senar-PR, Sebrae/PR e Fetaep. O salão de eventos do Museu Oscar Niemeyer comporta 900 pessoas simultaneamente. A expectativa é que pelo menos cinco mil circulem em cada dia da feira.

Todos os participantes possuem Cadastro Nacional da Agricultura Familiar (CAF) ativo e as agroindústrias alimentícias estão regularizadas sanitariamente. Os produtos que forem comercializados estarão todos rotulados, seguindo a legislação vigente. Já os artesanatos serão característicos de identidade regional ou terão em sua composição matérias-primas da propriedade rural.

A Feira Sabores do Paraná aconteceu de 2000 a 2014, com edições em Curitiba e em diversos municípios do Estado. Como naquela época, a gastronomia será o carro-chefe para divulgar as atrações turísticas paranaenses. Também serão realizadas aulas-show de culinária, com ingredientes disponíveis na feira ou alguma cultivar desenvolvida pela pesquisa do IDR-Paraná. Cada aula-show terá o número máximo de 30 participantes e a inscrição é gratuita e feita no local.

A abertura da feira será em 28 de novembro, às 16 horas, no salão de eventos do Museu Oscar Niemeyer. De sexta a domingo estará aberto ao público sempre das 10 horas às 20 horas.