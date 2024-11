Cidasc comemora 45 anos de história e dedicação à defesa agropecuária catarinense

A Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina (Cidasc) comemora nesta quarta-feira, 27, seus 45 anos de atuação em defesa da agropecuária catarinense e brasileira. Responsável pela promoção da sanidade animal, vegetal e pela inspeção de produtos de origem animal, a Cidasc desempenha um papel determinante para garantir a qualidade e segurança dos produtos agropecuários, a saúde dos rebanhos e trabalhadores, e a competitividade do setor no estado.

Na solenidade, marcada para as 15h, no auditório da Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina (Epagri), no Bairro Itacorubi, em Florianópolis, contará com a presença de autoridades, como o secretário de Estado da Agricultura e Pecuária (SAR), Valdir Colatto, e a presidente da Cidasc, Celles Regina de Matos. O evento também reunirá diretores, empregados da Cidasc, representantes da imprensa e convidados.

A programação inclui a apresentação do Coral Hélio Teixeira da Rosa, do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina (TCE/SC), e a formatura de alunos do Projeto Sanitarista Junior, da Escola de Educação Básica São Tarcísio, do município de São Bonifácio, o primeiro da Grande Florianópolis a aderir à iniciativa. Também haverá entrega de materiais que reforçam a educação sanitária nas escolas públicas do estado.

Para a presidente da Cidasc, Celles Regina de Matos, o aniversário é uma oportunidade de celebrar as conquistas e reafirmar o compromisso com o futuro. “Ao longo desses 45 anos, construímos uma trajetória sólida de excelência em defesa agropecuária. Nosso compromisso é inovar no sistema de defesa sanitária, modernizar o modelo de gestão, alavancar a cultura de prevenção na sociedade e assegurar para o Estado de SC, as divisas obtidas com o trabalho da Cidasc no agronegócio catarinense”, destaca.

Dia da Família Cidasquiana



Antecedendo a celebração oficial, na terça-feira, 26, a Cidasc promove o Dia da Família Cidasquiana, um momento especial dedicado a colaboradores e seus familiares. A programação inclui atividades recreativas para crianças, música para os adultos, espaços de conhecimento sobre morcegos e operação de drones, além de um ambiente adequado para quem quiser trazer seus animais de estimação.

Serviço

Comemoração do 45º aniversário do Cidasc

Data : 27 de novembro, quarta-feira

: 27 de novembro, quarta-feira Horário da Solenidade : 15h

: 15h Local : Auditório da Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina (Epagri)

: Auditório da Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina (Epagri) Rodovia Admar Gonzaga, 1347 – Itacorubi – Florianópolis (SC).

Mais informações:

Jornalista Alessandra Carvalho

Assessoria de Comunicação

Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina (Cidasc)

(48) 3665 7037

e-mail: [email protected]