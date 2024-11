Site da Epagri/Ciram oferece novos produtos de previsão do tempo

Os produtos são gerados automaticamente, às 5h de cada dia, a partir dos modelos numéricos de previsão de tempo– Foto: Ricardo Wolffenbüttel / Arquivo / SECOM

O site da Epagri/Ciram está com novos produtos de previsão do tempo. Agora os leitores podem conferir a previsão por município em dois novos formatos: para os próximos 15 dias e em mapa para os próximos cinco dias .

Foto: Reprodução/Secom SC

Laura Rodrigues, meteorologista da Epagri/Ciram, explica que os formatos atendem demandas apresentadas por diversos usuários, sejam eles do campo ou da cidade. “Mas mantemos a recomendação de usar qualquer produto acompanhado da análise dos meteorologistas”, alerta.

Os produtos são gerados automaticamente, às 5h de cada dia, a partir dos modelos numéricos de previsão de tempo GFS 25km, disponibilizado pela National Oceanic and Atmospheric Administration ( NOAA ), e WRF 3km, rodado na Epagri/Ciram. “Estas previsões são elaboradas sem análise do meteorologista”, reforça Laura.

Modelo numérico é uma representação matemática computacional da distribuição de um fenômeno espacial que ocorre dentro de uma região da superfície terrestre. “Esse tipo de produto precisa ser usado com cautela, devido às limitações dos modelos numéricos”, destaca Gilsânia Cruz, meteorologista da Epagri/Ciram.

Previsão dos meteorologistas é completa

As duas profissionais alertam que a previsão elaborada pelos meteorologistas é mais completa. Isso porque ela envolve a análise dos diversos modelos numéricos e dados meteorológicos, desde a superfície até os altos níveis da atmosfera. As análises humanas contam ainda com a experiência dos profissionais. “O meteorologista sempre explica se a temperatura será elevada com sensação de abafamento, se o vento forte será momentâneo ou persistente ao longo do dia, se o ciclone influenciará ou não o tempo no Estado, se a chuva será localizada e rápida ou mais prolongada ao longo do dia”, contextualiza Gilsânia.

Laura alerta ainda para a importância do acompanhamento diário da previsão do tempo. “Prognósticos para um período mais distante, como daqui a 10 dias, por exemplo, apresentam menor confiabilidade”, ressalta.