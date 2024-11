Adapar destaca ações de saúde animal e sanidade vegetal na Expovale 2024

A Agência de Defesa Agropecuária do Paraná (Adapar) marca presença na 20ª Exposição Agropecuária e Industrial do Vale do Ivaí (Expovale), em Ivaiporã, destacando iniciativas de saúde animal e sanidade vegetal. O espaço oficial do Estado na feira atrai visitantes com demonstrações práticas e materiais educativos que reforçam o compromisso do Paraná com a defesa agropecuária.

No espaço da Adapar na feira, o controle da raiva dos herbívoros está em evidência, com destaque para os trabalhos de captura de morcegos hematófagos como medida de mitigação de casos no Estado. Outras ações apresentadas incluem a atualização de rebanhos, a sanidade dos suínos e a vigilância contra a influenza aviária, reforçando a importância de medidas preventivas no setor pecuário e na manutenção do status sanitário.

Na sanidade vegetal, o greening, principal doença dos citros, é o tema central. Além de informações sobre o psilídeo vetor da doença (Diaphorina citri), o público conhece a vespa parasitoide Tamarixia radiata, utilizada no controle biológico da praga.

“Os trabalhos da Adapar estão sendo mostrados na Expovale, em Ivaiporã, consolidando a feira como um espaço para disseminar conhecimento técnico e engajar o público na defesa agropecuária do Paraná”, destaca Paulo Jorge Pazin Marques, chefe da Divisão de Vigilância e Prevenção de Pragas da Fruticultura, que atua diretamente na exposição.

O espaço da Adapar também apresenta materiais utilizados em atuações oficiais e outras experiências práticas.

DEBATES TÉCNICOS - Além das ações apresentadas no espaço da defesa agropecuária, a Adapar promoveu debates técnicos durante a feira. A biosseguridade avícola foi um dos temas abordados, destacando o interesse regional pela produção. “O debate acerca do tema foi atração da Adapar devido ao interesse regional pela produção, que vem crescendo nos últimos meses”, disse a chefe do Escritório Regional de Ivaiporã, Maria Andreola.

Os produtores puderam contar com uma conversa com a chefe da Divisão de Sanidade Avícola, Pauline Sperka de Souza, sobre os principais pontos e ações no setor.

Outro foco foi a discussão sobre brucelose e tuberculose. O chefe do Departamento de Saúde Animal (DESA), Rafael Gonçalves Dias, esteve à disposição para dialogar diretamente com os produtores, oferecendo orientações e esclarecimentos sobre o controle dessas doenças. A brucelose e a tuberculose bovina são causadas por bactérias e o controle exige a adoção de Boas Práticas Agropecuárias (BPAs).

Para a brucelose, existe uma vacina que deve ser aplicada em animais de três a oito meses de idade. Já a tuberculose não conta com vacina. Portanto, além da adoção de BPAs, o controle deve ser feito por meio de testes na propriedade e exames na carcaça quando os animais são abatidos no frigorífico.

O Programa Estadual de Controle e Erradicação da Brucelose e Tuberculose (PECEBT), coordenado pela Adapar, atua no Paraná no monitoramento e controle dessas enfermidades.

20ª EXPOVALE – Entre os dias 14 e 20 de novembro, a 20ª edição da Expovale (Exposição Agropecuária e Industrial) agita a região do Vale do Ivaí. A programação inclui atrações no agronegócio, na indústria, além do comércio e rodeio. Na edição de 2023, o município contabilizou cerca de 225 mil visitantes que passaram pela feira.