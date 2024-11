Encontro de Agricultura Urbana de Florianópolis será de 18 a 22 de novembro

O Encontro Municipal de Agricultura Urbana é uma promoção da Rede Semear, da qual a Epagri faz parte.

A Epagri é uma das promotoras do IX Encontro Municipal de Agricultura Urbana de Florianópolis, que ocorre de 18 a 22 de novembro. O objetivo do evento é promover a discussão, troca de experiências e o fortalecimento da agricultura urbana. Nesta edição o tema central é Integração de Saberes e Práticas de Agricultura Urbana na Promoção da Saúde.

O encontro tem como público-alvo praticantes da agricultura urbana em Florianópolis, estudantes, profissionais interessados na temática, agentes públicos e comunidade. A programação acontece em diferentes bairros da cidade.

O evento é gratuito e as inscrições podem ser feitas pelo site do encontro. A temática será abordada em oficinas, seminários, feira de troca de plantas e sementes e tenda do cuidado com a Comissão de Práticas Integrativas e Complementares (CPIC) da Secretaria Municipal de Saúde.

