Agro de SP registra alta de 11,2% nas exportações e se mantém como líder nacional

As exportações do agronegócio do estado de São Paulo registraram uma alta de 11,2% no acumulado de janeiro a outubro de 2024 em relação ao mesmo período do ano passado, alcançando US$ 25,7 bilhões. Com o resultado, São Paulo permanece na liderança entre as exportações do agronegócio brasileiro.

Já as importações do setor somaram US$ 4,7 bilhões, resultando em um superávit de US$ 21 bilhões na balança comercial do agronegócio paulista . Esse saldo positivo representa um aumento de 11,2% em relação ao mesmo período do ano anterior, reforçando o impacto positivo do setor no comércio exterior do estado.